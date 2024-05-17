تعليم الشرقية يُنهي استعداداته لانطلاق مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، استعداداتها النهائية لانطلاق مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2824، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية

قال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنهت استعداداتها النهائية لانطلاق مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 م/ 2024 م، غدا السبت الموافق 18 مايو 2024،

والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024م، بحسب الجدول المقرر والمعتمد من محافظ الشرقية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إلى عدد الطلاب المسجلين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 142 ألفا و713 طالب وطالبة، موزعين على عدد 795 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

ولفت إلى طلاب الشهادة الإعدادية مقسمين على النحو الآتي: عدد طلاب الشهادة الاعدادية العامة 141 ألفا و530 طالب وطالبة بعدد اللجان 775، وعدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 1100 بعدد اللجان 10، وعدد طلاب الشهادة الاعدادية الأمل 71 بعدد اللجان 8، وعدد طلاب الشهادة الاعدادية النور 10 بعدد اللجان لجنة واحدة، ومن المقرر أداء طالبين في لجنة بمستشفى 57357.

وأضاف وكيل أول الوزارة، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وأن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

وأكد أن الامتحانات العامة أمن قومي، يستوجب بضرورة بذل أقصى درجة من الجهد، والالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط، مشيرا إلى أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس؛ حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد وكيل أول الوزارة على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم، مشددا على توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مرعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وذكر وكيل تعليم الشرقية، أنه اطمأن على جميع اللجان،وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب، حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة، وكذلك الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة.

وأوضح بأن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، وإنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.