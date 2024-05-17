الزراعة: اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بمتبقيات المبيدات للاعتماد من الإيجاك

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري من خلال مشاركة المعمل في منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات، وحيث أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) أحد هذه الجهات والذي يعتبر ذو مكانة دولية وعالمية كبيرة حيث أنه يعتبر أحد أكبر المعامل في العالم في مجاله وذلك وفقاً لتصنيف الاتحاد الأوروبي له ضمن الفئة المتميزة الأولى وذلك منذ عام 2008 وحتى الآن كما أنه يعتبر أول معمل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.



صرح د./ عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عن إجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) تجديد الإعتماد السنوي للأيزو IEC 17043: 2010 وكان قد تم تجديد الاعتماد من خلال السادة الخبراء التابعين للإيجاك حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وكفاءة العاملين بوجدة اختبارات الكفاءة والجدارة على مدار يومين وقد اجتازت تجديد الإعتماد بكفاءة وتميز.



أعلنت الشركة د. هند عبداللاه مدير المعمل عن اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمعمل للإعتماد السنوي من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) وذلك طبقاً لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية ( متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية) والميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات الأسطح .

كما أشارت عبداللاه إلى أن اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة للإعتماد للعام السابع على التوالي هو إنجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجازات المعمل ومركز البحوث الزراعية، وفي ذات السياق قالت عبداللاه أن زيارة فريق التفتيش لتجديد اعتماد وحدة الكفاءة والجدارة هذه المرة له أهمية خاصة حيث يتزامن ذلك مع زيارة فريق للتقييم الدولي علي المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA حيث يقوم فريق التقييم بتنفيذ الزيارة وتقييم اداء المجلس في الفترة من ١٣-١٧ مايو ٢٠٢٤ وذلك لتجديد الاعتراف من المنظمة في مجال جهات اختبارات الكفاءة PTP وتمديد الاعتراف ليشمل جهات المصادقة والتحقق VVB العاملة في مجال الانبعاثات الكربونية ويتكون فريق التقييم من اربع خبراء للمنظمة من ايطاليا والبرتغال واسبانيا والمملكة المتحدة والذي يشهد بعض أعضاء هذا الفريق زيارة المجلس الدورية للمعمل لتجديد اعتماد وحدة الكفاءة لتقييم ومراجعة نظام الجودة وإجرائات الإعتماد.



وتجدر الإشارة إلى أن وحدة اختبارات الكفاءة بالمعمل تساهم في مساعدة المعامل المتخصصة لاختبار كفائتها وتقوم بإمداد المعامل بعينات اختبارات الكفاءة وقد قامت الوحدة بإمداد معامل على المستويين المحلي والإقليمي خلال السنوات السابقة حيث تعد هذه الخدمة شرط أساسى لتلبية متطلبات جهات الاعتماد ومتطلبات مواصفة اعتماد المعامل ISO/IEC 17025:2017 .