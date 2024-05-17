غدا ...امتحانات الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية

تنطلق في التاسعة من صباح غدا السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس الإسماعيلية وسط إجراءات أمنية واستعدادات مكثفة داخل ١٦٧ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة.ويؤدي الطلاب في اليوم الاول الامتحان في مادة اللغة العربية.

مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

وكانت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أعلنت انتهاء كافة استعداداتها لبدء امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم والبكم والمقرر أن تنطلق ١٨ مايو داخل ١٦٧ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق ٢٣ مايو.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء اللجان المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني مايو 2024 م بحضور د سامي فضل وكيل المديرية وأحمد سيف مدير أمن المديرية.

ان جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية .

وأكد الدكتور محمد بحيري على أن الامتحانات العامة أمن قومي وضرورة بذل أقصى درجة من الجهد و الالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانيه منتظمة يسودها الانضباط .

وشدد بحيري، علي تنفيذ التعليمات المنظمة لاعمال الامتحانات و ضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقت كافي على أن يتم توفير أماكن مفتوحة بالدور الأرضي لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الامراض للحفاظ على سلامة الطلاب والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان

كما طالب الدكتور سامي فضل وكيل المديرية على ضرورة تأكد رئيس اللجنة من سلامة ظرف الأسئلة وفتحه في المواعيد المحددة مستعرضا أهم القواعد والتعليمات التي يجب الالتزام بها و توفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة .

وطالب فية بضرورة التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه مشددا علي عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة

و وأكد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية كذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ نحو ٢٧ الف و٨٧٨ طالب وبلغت نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول ٧٨.٥٨%.