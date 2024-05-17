قصف مدفعي إسرائيلي على رفح الفلسطينية (فيديو)

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن العدوان الإسرائيلي متصاعد في قطاع غزة و-تحديدا- مدينة رفح الفلسطينية طيلة ساعات الليل وحتى ساعات الصباح حيث تتعرض إلى قصف من المدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف باتجاه المناطق الشرقية من هذه المدينة مثل أحياء الجنينة والسلام والتنور ومنطقة زارع.

وسط رفح الفلسطينية لا زالت تتعرض إلى قصف مدفعي

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن وسط رفح الفلسطينية لا زالت تتعرض إلى قصف مدفعي عنيف تخللها غارات جوية من الطائرات الحربية الإسرائيلية، التي استهدفت منازل المواطنين في 6 مناطق بالمدينة، وكان من ضمن هذه الغارات استهداف منزل بجوار المستشفى الكويتي ما أدى إلى تدميره والطريق المؤدي للمستشفى بشكل كبير.

المنطقة الغربية من رفح الفلسطينية لا زالت تتعرض هي الأخرى لقصف من الزوارق

ولفت أن المنطقة الغربية من رفح الفلسطينية، والتي تكتظ بالنازحين الفلسطينيين، لا زالت تتعرض هي الأخرى لقصف من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تطلق رصاصها وقذائفها تجاه الشريط الساحلي، هذا الأمر الذي ينعكس على على حياة النازحين الفلسطينيين الذين يقيمون بالآلاف هناك في خيام لا تقي حرارة ولا برودة ولا توفر الأمن في تلك المنطقة.

وأشار إلى أن شمال قطاع غزة يتعرض إلى قصف إسرائيلي واجتياح للآليات العسكرية باتجاه مخيم جباليا، والتي دمرته بشكل كبير وواسع ووصلت إلى قلب المخيم، وتطلق القذائف والرصاص تجاه الأبنية والمنازل داخله.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

وكان اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.

وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".

وتابع: "لكي تتحرر الشعب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتضي بها شعوب أخرى".

وأوضح أن تجربة الجزائر دفعت الثمن مليون شهيد، متابعًا: "اعتقد أن هذا هو الموجود والمترسخ اليوم في الإنسان الفلسطيني، رغم كل المآسي لكنه لديه رغبة دفينة قوية في تحرير نفسه، وهذه هي المرة هي الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني لتحرير نفسه والوصول إلى حل الدولتين ولكي يصل إلى ذلك يجب أن يقدم الفاتورة وتم تقديم الفاتورة بأرواح الشهداء والجرحى والأطفال والدمار البربري الذي نراه"، مؤكدًا أن الفاتورة غالية لكن يجب دفعها.



