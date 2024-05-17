حزب الوفد بالفيوم يطالب بترقيم "التوك توك" ومنع سيره على الطرق السريعة

تقدمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، برئاسة الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة العامة، وعضو الهيئة العليا للحزب، بمذكرة رسمية الى الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وطالب حزب الوفد، بضرورة السماح للوحدات المحلية في المراكز والمدن بإجراء عملية حصر وترقيم لمركبات " التوك توك ".

سلبيات التوك توك

أكد الحزب فى المذكرة أنه بعد مرور حوالى 20 عاما على ظهور مركبة التوك توك فى شوارع الفيوم وكانت هذة السنوات الطوال كافية تماما لترسيخ وجوده فى الشارع ولكن مع التفهم الكامل للابعاد الاجتماعية التي أصبحت تمثلها تلك المركبة كمصدر دخل لكثير م الاسر لكنها في ذات الوقت ارتبطت بالكثير من السلبيات التي أصبح من المهم العمل على الحد من تاثيرها، حيث أن اعداد التوكتوك أصبحت تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للشوارع ذاتها ولا يوجد ضوابط لمن يقود حيث انهم في الكثير من الأحيان صبية صغار.. ناهيك عن الأصوات العالية والضجيج بسبب الأجهزة الصوتية التي يستخدمونها والاغاني الهابطة التي يحرصون على تشغيلها كما ان بعض هذه المركبات ارتبط بالعديد من الجرائم مثل الخطف والسرقة والدعارة والمخدرات، ورغم خضوعها لقوانين المرور الا انه على أرض الواقع الغالبية الاعظم غير مرخصة ولا يستقيم ان تبقى هكذا دون معايير.

وطالب الحزب فى مذكرته بالسماح للوحدات المحلية فى المراكز والقرى بترقيمها واعداد ملف كامل لكل مركبة بحيث يسهل التعرف عليها عند الحاجة كما ينبغي تفعيل القرار السابق للمحافظ بمنع سيرها على الطرق السريعة لتسببها في الكثير من الحوادث، وإعداد خطوط سير لكل مركبة بعد أن تلاحظ العشوائية فى عملها وتجاوز الاطار الجغرافى الذى تعمل فيه .