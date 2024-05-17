محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزيرة التضامن الاجتماعي عدداً من الموضوعات المشتركة

التقى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بالدكتورة نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر وزاره التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث عدداً من الموضوعات الهامه المشتركة، منها تشغيل وإدارة القرية التراثية بمدينه شرم الشيخ، وذلك من خلال احد المستثمرين والتسويق لها سياحيا والتسويق للمنتجات المصرية بالتنسيق مع شركات السياحة ،كما تم الاتفاق على دراسة شراكه بين وزارة التضامن الاجتماعي والمستثمر وكذا انشاء وتشغيل دار الحضانة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ من خلال احد المستثمرين بشراكة مع وزاره التضامن الاجتماعي في الإدارة والتجهيز ، ودعم استكمال انشاءات دار المسنين بطور سيناء بعد موافاة الوزارة بمقايسة تقديرية تشمل تركيب اسانسير وحصر احتياجات تلك التجهيزات.

وقدم المحافظ الشكر العميق لوزيرة التضامن على موافقتها على عدد من الامور الخاصة بعدد من المواطنين ومنها توفيرجهاز تعويضي للسيده صاحبه مشكله سمكه القرش بتكلفه 163 الف جنيه ،وكذا توفير عدد اثنين سياره مياه صالحه للشرب بتكلفه 12 مليون جنيه وتوفير مبلغ مليون جنيه وذلك دعم لمؤسسه التكافل الاجتماعي للحالات الاكثر احتياجا( مساعدات )، ودعم الحضانه بالحديقه المركزيه بمبلغ 16 مليون جنيه ومساعده الصيادين بعدد( 267 اسره صياد) بمبلغ 470,000 جنيه.

محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزيرة التضامن الاجتماعي عدد من الموضوعات المشتركة..

وأعلن محافظ جنوب سيناء، سداد مصروفات الطلبه الغير قادرين لعدد 1975 طالب بمبلغ 562,000 جنيه ،ودعم مديريه التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء بمبلغ 500 الف جنيه لاستخراج وتوثيق الزواج، والانتهاء من حفر عدد 2 بئر بتكلفه بتكلفه 3 مليون و 500 الف جنيه، والانتهاء من رفع كفاءه عدد 13 حضانه وباقي سبع حضانات تحت التطوير وكذا رفع مكافاه الرائدات الاجتماعيات من 900 جنيه الى 1500 جنيه لعدد 80 رائده بجنوب سيناء.

وبناء على طلب محافظ جنوب سيناء وافقت وزيره التضامن ايضا على دعم المحافظة ببناء وتجهيز عمل 8 حضانات بعد تخصيص ارض بذلك للوزارة ، واستكمال وتطوير عدد 7 حضانات حكومية بمدن راس سدر وابو زنيمه وابو رديس وكاترين، وتمويل حفر عدد 5 ابار لمياه الشرب لخدمه المواطنين من ابناء المحافظة بالمناطق المحرومة من مياه الشرب الصالحة.

جاء ذلك في حضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ والدكتورة مرفت صابرين مساعد الوزيرة وانور محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي زيدان عبدالغفار مستشار المحافظ للتضامن الاجتماعي ومستشار المحافظ والمهندس كرم معوض ومستشار المحافظ وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة.