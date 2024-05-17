إصابة سائق ونجلته في حادث إنقلاب تروسيكل بسوهاج

استقبلت مستشفى سوهاج العام، سائق يبلغ من العمر 46 سنة مصابا بسحجات باليد والقدم اليسرى ونجلته في التاسعة من عمرها مصابة بإشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم يقيمان بدائرة مركز سوهاج إثر تعرضهما الحادث إنقلاب تروسيكل وجرى تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من :- "عبد السلام . ر . ع . ا" 46 سنة سائق مصاباً بسحجات باليد والقدم اليسرى يقيم بمركز سوهاج ونجلته "مني . ع . ر . ع" 9 سنوات تلميذة تقيم بذات الناحية مصابة باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم وجرى تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب الأول وشقيقه "الهادي . ر . ع" 54 سنة عامل يقيم بذات الناحية قال الأول بأنه حال قيادته تروسيكل وبرفقته الثانية أمام مدخل مدينة سوهاج الجديدة دائرة قسم سوهاج الجديدة إختل مقود الدراجة بيده مما أدى إلي إنحرافه وإنقلابه على جانب الطريق وحدوث إصابته ونجلته المذكورة وأيد الثاني ما جاء بأقواله ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على التروسيكل وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها إصابة عاملين باليد اليمنى واليسرى طرف أول وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى جرجا العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "إسلام . ع . ع . ع" 32 سنة صاحب محل ونجل عمه "حسام . م . ع" 24 سنة عامل مصاباً باليد اليمنى واليسرى ونجل عمومتهم "محمود . ع . ا . ه" 34 سنة عامل مصاباً باليد اليمنى واليسرى وتم نقلهما لمستشفى جرجا العام .

وطرف ثان "عطا . م . م . ا" 52 سنة مدرس ونجل شقيقه "محمد . ج . م . ا" 18 سنة طالب ونجل عمومتهم "كريم . س . ت . ا" 17 سنة طالب الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم وبحوزة الثالث من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثالث من الطرف الثاني بإحداث إصابة الثاني والثالث من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيره ولهو الأطفال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .