من انتاجها الخاص.. أنغام تعلن موعد طرح ألبومها الجديد

كشفت الفنانة أنغام عن موعد طرح ألبومها المنتظر في 2024، خلال لقاء إعلامي بعد أحدث حفلاتها الغنائية في الإمارات.

تحضيرات مميزة لألبوم أنغام الجديد 2024

أعلنت أنغام للمرة الأولى أن ألبومها الغنائي القادم من انتاجها الخاص وانتهت من تسجيل أغانيه مع فريق مميز من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن المقرر طرحه خلال الموسم الصيفي الجاري.

أحدث ألبومات أنغام “مزح” 2020

كانت أخر الألبومات الغنائية لـ أنغام، الباقة الخليجية في “مزح”، الذي تم طرحه في 2020، ضم الألبوم 15 أغنية، منهم "مزح، غريب، لاتستغرب،آخر لقا، لايقين، إسمك حبيبي، هناوهناك"، مع عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية،منالشعراء " الشاعر الشاعر بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن بن مساعد،تركي آل الشيخ، الجادل، قوس" ، والألحان من نصيب "سهم، صادق الشاعر".

يذكر أن أنغام قد طرحت آخر إصداراتها الخليجية من خلال ألبوم "راح تذكرني"، الذي تم طرحه عام 2018، وضم 12 أغنيةأبرزهم"لاتهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا،وين تروح" وحقق نجاح جماهيري كبير على مستوى العالم العربي،خاصة في حفلات أنغام في دول الخليج، حيث يحدث تناغم بينها وبين جمهورها بتفاعل مميز مع تلك النوع من الإصدارات الغنائية لها.

ألبوم “حالة خاصة جدا” 2019

وفي سياقٍ متصل كان آخر ألبوماتها باللهجة المصرية “حالة خاصة جدا” في 2019، والذي حقق نجاح جماهيري ضخم، وتتلقى أغانيه إلى الآن تفاعل كبير في الحفلات الغنائية، ضم الألبوم 14 أغنية من بينهم"بقول نسياك، نزوة، هدنة، على حسك في أيامي، مطمنة"، وتعاونت فيها مع كبار الشعراء ومنهم" أمير طعيمة، رياض الخولي ،أحمد المالكي"، ومن الملحنين"خالد عز، هشام بولس، مدين"، ومن الموزعين:"أحمد إبراهيم، نادر حمدي".