الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

4 شهداء جراء غارتين على مدرسة تأوي نازحين وسط القطاع

صورة من الغارة الاسرائيلية
صورة من الغارة الاسرائيلية

قالت مصادر فلسطينية، إن طائرات جيش الاحتلال شنت غارتين بالقرب من مدرسة الجاعوني التي تأوي نازحين، في مخيم 1 بمخيم النصيرات وسط القطاع، أسفر عنهم 4 شهداء وهم:

١.كرم الغصين 

٢.حسن العطاونة 

٣. من دار مكي

٤. شخص مجهول الهوية

 

عمليات للتصدي للقوات الصهيونية

ونفذت كتائب القسام لليوم الـ 223 على التوالي، عدة عمليات للتصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل (626) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (3502) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (7189) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية مضافاً إليها بيانات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

واصدر الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الخميس 08 ذو القعدة 1445هـ، الموافق 16 مايو 2024م عدداً من البلاغات العسكرية حول تصدي مجاهدينا لقوات العدو المتوغلة في عدد من محاور القتال، ومواصلة خوضهم الاشتباكات الضارية مع جنود وآليات العدو بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد، إضافة إلى استمرار دك التحشدات العسكرية للعدو بالصواريخ وقذائف الهاون في مختلف المناطق.

و نشر الإعلام العسكري عدداً من مقاطع الفيديو وثّقت مشاهد من استهداف دبابة "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" ودك تحشدات العدو شمال شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة وقواته في محاور التقدم شرق مدينة رفح جنوب القطاع بقذائف الهاون.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

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