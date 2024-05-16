الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القوات الجوية الروسية تدمر 3 قواعد للمسلحين في سوريا

بوابة الوفد الإلكترونية

دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين ممن غادروا منطقة التنف وتحصنوا في مناطق جبلية وعرة يتعذر الوصول إليها في محافظتي حمص ودير الزور السوريتين.


وأفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اللواء يوري بوبوف في مؤتمر صحفي بأن "ضربات القوات الجوية الروسية دمرت 3 قواعد للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف، وتحصنوا في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور".
 

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