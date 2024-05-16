افيخاي: يدي نصر الله ملطختان بدماء هؤلاء المواطنين

نسب متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، مقتل مواطن وإصابة عدد من المواطنين، إلى خطأ من حزب الله، بعد سقوط قذيفة صاروخية في سهل المنصوري بجنوب لبنان أمس، قائلا "يدي نصر الله ملطختان بدماء هؤلاء المواطنين" .

وزعم افيخاي عبر حسابه في منصة اكس: صواريخ حزب الله والجماعات الفلسطينية في لبنان تقتل السوريين واللبنانيين وتسقط بأعداد كبيرة داخل المناطق اللبنانية .

وأضاف : المعلومات المتوفرة لدى جيش الدفاع تؤكد أن عملية إطلاق فاشلة نفذها أحد الفصائل الفلسطينية، من منطقة صور هي التي تسببت بسقوط القذيفة الصاروخية في سهل المنصوري بجنوب لبنان أمس لتسفر عن مقتل مواطن وإصابة عدد من المواطنين.

كما ونكشف عن أن أكثر من 16% من مجمل القذائف الصاروخية التي أطلقها حزب الله والمنظمات المؤتمِرة به منذ نشوب الحرب الراهنة فشلت، وتسببت بخراب وبموت في لبنان، وفقط خلال الشهر الأخير تم تسجيل 75 عملية إطلاق فاشلة لقذائف صاروخية أطلقت من لبنان!

وأشار افيخاي، إلى أن حزب الله يتمادى في تفعيل بناه التحتية من داخل القرى، وفي تعريض حياة السكان للخطر. حيث يسعى نصر الله للتظاهر وكأنه حامي لبنان، لكنه يقتل مواطنيه في حرب بدأها في خدمة مخربي دواعش حماس والتي يواصل خوضها بما يصب في المصالح الإيرانية.



افيخاي: ضربنا مواقع لحزب الله ردا على استهدافهم لبالون استطلاعي لجيش الدفاع

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، إن جيش الدفاع الليلة الماضية، استهداف مجمع مواقع انتاج وتخزين وسائل قتالية تابع لمشروع تدقيق الصواريخ التابع لحزب الله في جبل شمس في البقاع.

واضاف افيخاي في بيانا له: جاءت الغارة ردًّا على قيام حرب الله باستهداف موقع عسكري إسرائيلي يقع بالقرب من مفرق غولاني أصاب بالون كان على الأرض في اطار عملية استيعاب عملياتية، لا يوجد أي ضرر في قدرتنا على بلورة الصورة الجوية لجيش الدفاع.

واشار الي أن جيشه يواصل العمل ضد الطائرات المسيرة لحزب الله وضد التهديد الجوي على كافة الحدود حيث قمنا اليوم باستهداف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان وبالقضاء على خلية مخربين لنشطاء في وحدة الطائرات المسيرة لحزب الله .