أبو جريشة يجتمع بمجموعة من لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي

عقد على أبوجريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي جلسة تحفيزية مع مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين الذين تم توقيع عقود طويلة الأمد معهم بشكل رسمي منذ أيام.

الجلسة شهدت حضور محمود جابر رئيس القطاع و أشرف خضر مدير فني القطاع وأحمد عبده مدير إداري القطاع.

وطالب على أبو جريشة اللاعبين الصاعدين ببذل مزيد من الجهد باعتبارهم مستقبل النادي المشرق ،مؤكدا أنهم سيكون لهم دورا مع الفريق الأول خلال المستقبل القريب شريطة الالتزام والتطور بشكل مستمر.

وشدد رئيس قطاع الكرة على أن التوقيع واللعب بقميص النادي الإسماعيلي شرف كبير يتمناه اي لاعب خاصة أنه يتمتع بجماهيرية كبير تغطي أنحاء الوطن العربي.

واختتم فاكهة الكرة المصرية تصريحاته بأن الإسماعيلي لن يعود لمكانته المعتادة كمنافسا وحاصدا للألقاب إلا من خلال ناشئيه وأبناءه المخلصين.

وكان مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن قد وقع عقود مع مجموعة من الواعدين وهم ..

* محمد عبد الرازق.. حارس مرمى 2006

* عبد الرحمن محروس.. حارس مرمى 2006

* إبراهيم محمد عبد العال.. جناح أيمن 2006

* عبدالله هشام.. مدافع 2006

* محمود حجازي.. لاعب وسط 2006

* يوسف عبدالله.. مدافع 2006

* أنور عبدالسلام.. مهاجم 2006

* إبراهيم النجعاوي.. جناح أيمن 2008