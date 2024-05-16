الخميس 16 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

افيخاي: ضربنا مواقع لحزب الله ردا على استهدافهم بالون استطلاعي لجيش الدفاع

بوابة الوفد الإلكترونية

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، إن جيش الدفاع الليلة الماضية، استهداف مجمع مواقع انتاج وتخزين وسائل قتالية تابع لمشروع تدقيق الصواريخ التابع لحزب الله في جبل شمس في البقاع.

واضاف افيخاي في بيانا له: جاءت الغارة ردًّا على قيام حرب الله باستهداف موقع عسكري إسرائيلي يقع بالقرب من مفرق غولاني أصاب بالون كان على الأرض في اطار عملية استيعاب عملياتية،  لا يوجد أي ضرر في قدرتنا على بلورة الصورة الجوية لجيش الدفاع.

واشار الي أن جيشه يواصل العمل ضد الطائرات المسيرة لحزب الله وضد التهديد الجوي على كافة الحدود حيث قمنا اليوم باستهداف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان وبالقضاء على خلية مخربين لنشطاء في وحدة الطائرات المسيرة لحزب الله .

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