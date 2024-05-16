رفع 730 طن قمامة بالمنطقة المركزية في الدقهلية

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية، بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه تم رفع 530 طن قمامه بلديه و50 طن اتربه و150 طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه بشرق وغرب ومركز المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه بمشاركة أحمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات، والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز، ومحمد فارس بجهاز النظافة، فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة من شرق وغرب المدينة ومركز المنصورة، حيث تم غسيل الأرصفة بشارع جيهان وشارع الترعة وقناة السويس والجيش ورفع كفاءه النظافه العامه بحديقه عروس النيل و صباح الخير يا مصر والحدائق المفتوحه بشارع الجيش و الحدائق العامه بمنطقه المجزر وتم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش والطريق السريع وسعد زغلول وقناه السويس.

واستمرت أعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شوارع بوابه توشكي، وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء، ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكة سندوب ومنطقة، سندوب والمجزر و الترعه واداب وشوارع العبورو ميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكة الجديدة والسكة القديمة ومشعل النخلة الثانوية، والدراسات وعبده معروف وقناة السويس وسعد زغلول وشوارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبة عقل وعزبة الشال والثلاجه وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعة، وشوارع محمود شاهين والخلطه الاسفلتيه والسيد سليم ونطاق مركز المنصورة.

وشدد محافظ الدقهلية، على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول