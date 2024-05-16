رفع الإشغالات واللافتات الإعلانية المخالفة بسنورس في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس برئاسة المهندس محمد فتحي رئيس المركز، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة اللافتات الإعلانية المخالفة بمدينة سنورس.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المدن والمراكز، بتكثيف الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات والمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات والمرافق.

خلال ذلك نفذت الوحدة المحلية حملة برئاسة المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمهندس أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، تم خلالها إزالة اللافتات العشوائية التى تم تركيبها دون ترخيص وتتسبب في حدوث الأعطال الكهربائية، بشوارع مدينة سنورس وتوفيق أوضاع غير المرخص منها، بالإضافة إلى إزالة التعديات على جانبي الشوارع وحرم الطريق العام، وذلك بحضور المهندس سالم عبدالحميد رئيس قسم الإشغالات بالمركز.

رفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين بشوارع مدينة سنورس

وقامت الأجهزة التنفيذية بتنفيذ حملة مكبرة لأعمال النظافة والتجميل بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم بمدينة سنورس وقرى المركز، مع تفريغ صناديق تجميع القمامة وما حولها والمتولد اليومي، وتم ترحيلها إلى المدفن الصحى بمنطقة كوم أوشيم بالإضافة إلى إستكمال أعمال حملة النظافة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي وطريق بحيرة قارون السياحي بنطاق المركز، والتى أسفرت عن رفع 260 طن من القمامة والمخلفات، فضلا عن الأتربة الناتجة عن تنظيف الشوارع بإستخدام سيارة المكنسة الآلية بالشوارع.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الحملات تمكنت من رفع عدد من الإشغالات والعوائق الخرسانية بشوارع وميادين مدينة سنورس، وعدد من الشوارع الفرعية، كما قامت الحملة برفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين بحرم الطرق والشوارع، وذلك بالتعاون مع أعضاء أقسام الإشغالات والحملة الميكانيكية وقسم الكهرباء والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه رئيس المركز مديري الإدارات بالوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الخدمات، وعدم السماح بوجود الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع المؤدية إلى قرى المركز، والعمل على رفعها بشكل فوري، لتيسير حركة المرور وفك الاختناقات المرورية بالشوارع وخاصة خلال فترة الظهيرة وخروج الطلاب من المدارس، مشددا على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات واللافتات المخالفة بالطرق والشوارع، ومتابعة أعمال حملات النظافة العامة اليومية، ورفع المخلفات بشوارع وميادين مدينة سنورس وقرى المركز، لتسهيل حركة السيارات والمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.