"كنوز البيئة المتبقيات الزراعية" ندوة ومشروع بمدينة قوص

لبى جهاز شئون البيئة فرع قنا، دعوة جمعية تنمية المجتمع بحجازه قبلى بمركز قوص جنوب محافظة قنا، فى المشاركة، بتنفيذ ندوات فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمى و مشروع كنوز البيئة التى تنفذه الجمعية بحضور كبار مزارعى قرية حجازة قبلى.

وأدار حوار الندوة صلاح أحمد موسى عضو مجلس الإدارة الجمعيه مرحبا بتلبية دعوة جهاز شئون البيئة فى المشاركة بنشر الوعى البيئى موضحا تعريف مشروع كنوز البيئة هى إحدى مشروعات ريادة الاعمال الاجتماعية منفذ بجمعية تنمية المجتمع بحجازه قبلى بالشركة مع جمعية تنمية المجتمع للمرأة الريفية والحضرية بقنا، وهيئة بلان انترناشيونال ضمن مشروع ريادة الأعمال الاجتماعية للتمكين الاقتصادي بصعيد مصر الممؤل من الاتحاد الأوربى، ويعمل المشروع على إعادة تدوير المخلفات الزراعية الخضراء وتحويلها إلى اعلاف خضراء السيلاج، وتحويل المخلفات الزراعية الجافة والحيوانية وتحويلها إلى سماد عضوى الكمبوست، وتحويل مخلفات الملابس وتحويلها إلى سجاد يدوى.

وحاضر بالندوة الدكتور اسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة فرع قنا بتعريف يوم البيئة و التلوث و المخاطر البيئية والحلول منها إعادة تدوير و تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية ،حيث قام بعرض تفصيلى عن اضرار حرق المتبقيات الزراعية ومنه متبقيات الذرة و القمح و أبرزها سفير قصب السكر ( القش) و فوائده من فرمه و عمل اعلاف للمواشى و قيمته الغذائية و ايضا صناعة السماد الكمبوست.

كما تم عرض أفلام وثائقية لتجارب سابقة الاستفادة من المخلفات الزراعية من انتاج وزارة الزراعة و البيئة .

وعقدت مديرية أوقاف قنا، اليوم الخميس، اللقاء التثقيفي لمديرية اوقاف قنا من داخل جامعة جنوب الوادي، بحضور دكتور ماهر جبر مدير مديرية أوقاف قنا، الأستاذ الدكتور وحيد الدين طاهر عميد كلية الآداب بقنا نائبا رئيس جامعة جنوب الوادي.

واستهل اللقاء بمحاضرة توعوية عن الأمن الفكري والمجتمعي ألقاها دكتور وحيد الدين طاهر تناول فيها الأمن الفكري والمجتمعي الذي يكون أداة ووسيلة للاستقرار الداخلي والخارجي للمجتمع، وكيف أن مصر لديها من دعائم الأمن والاستقرار المجتمعي الكثير مثل الأمن الفكري والأمن الاقتصادي وحفظ الحدود والجيش القوي ووعي أبنائها بقيمة هذا الوطن وأهمية المحافظة عليه، كما قام دكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا بتوجيه الشكر لجامعة جنوب الوادي لاحتضانها الفعاليات والدورات العلمية والتثقيفية كما أنها لا تألوا جهدا في التعاون المثمر والبناء مع الأوقا ، ثم قدم الشيخ علاء أحمد محمود فقرة إنشاد ديني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. واختتم اللقاء بعقد المقرأة النموذجية للسادة الأئمة ومجلس الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحاب مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي .