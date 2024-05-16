تكليف الدكتور ممتاز عبد الهادي بتسيير أعمال الهيئة العامة للخدمات البيطرية

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بإلغاء تكليف اللواء طبيب بيطرى إيهاب صابر يوسف من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

الدكتور ممتاز عبد الهادي عفيفي شاهين

و سيظل اللواء صابر في منصبه كرئيس لمجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

و تم تكليف الدكتور ممتاز عبد الهادي عفيفي شاهين، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، بتسيير أعمال ومهام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحين شغل المنصب بشكل نهائي.

ويذكر أن اللواء صابر كان قد تولى رئاسة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في ديسمبر 2022، وذلك بجانب عمله كرئيس لمجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.