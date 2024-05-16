اقرأ غدا بالوفد.. قمة البحرين تناقش الأوضاع العربية المضطربة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "قمة البحرين تناقش الأوضاع العربية المضطربة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مصر متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة

"السيسي" يسجل في القمة الموقف المصري الرائد والرائع

"واهم" من يتصور أن الحلول العسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن

"مخطيء" من يظن أن سياسة حافة الهاوية تجدي نفعا أو تحقق مكسبا

التاريخ سيتوقف طويلا أمام حرب غزة ويسجل مأساة عنوانها

الإمعان في القتل والانتقام مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من دعاة الحروب

حياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة الآخرين

إسرائيل تتهرب من مسئوليتها وتراوغ حول جهود وقف الحرب

مصر متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة

"الإحصاء": زيادة معدل نمو الدعم بنسبة 19.3% وتراجع البطالة إلى 6.7%

كمائن الموت الفلسطينية تحصدد ععناصر الاحتلال

إسرائيل تستدعي اللواء 89 إلى رفح والمظلات لجباليا

غلق 4 عيادات تجميلل خاصة بمدينة نصر

استمرار الجسر الجوي لإغاثة الأشقاء في غزة.. "المصيلحي": 80% من المساعدات بالقطاع مصرية

متى تنتهي كوارث سائقي "النقل الذكي" التعليم التكنولوجي.. بوابة الثراء السريع