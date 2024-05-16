انطلقت فعاليات اليوم العلمى الأول لبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية والذى تنظمه جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك بالتعاون مع إحدى شركات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.





جاء ذلك بحضور د.أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ،د.علاء الإمام ممثل عن مجموعة العربى للتجارة والصناعة ،د.وليد طلعت عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها،د.حسام البكرى مدبر إدارة العلاج الطبيعى بمحافظة القليوبية ،د.جيهان موسى عميدة كلية العلاج الطبيعي جامعة الريادة،د.يوسف البعلاوى عميد كلية العلاج الطبيعى بالجامعة الأهلية،د.طارق عبد العزيز مدير مستشفى المسنين، د.أحمد عبدالمنعم منسق برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية بجامعة بنى سويف التكنولوجية،وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ،وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين.





ورحّب الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة بالحضور،موجهًا الشكر للشركة على اهتمامها بمجال الأطراف الصناعية ودعم طلاب الجامعة،مؤكدًا حرص الجامعة على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والتدريبية،ومجالات خدمة المجتمع،وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بمجتمع الأعمال والصناعة واحتياجات المجتمع،سعيًا من إدارة الجامعة فى تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى.

انطلاق اليوم العلمى الأول لبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية بجامعة الدلتا التكنولوجية

انطلاق اليوم العلمى الأول لبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية بجامعة الدلتا التكنولوجية





وأكدت الدكتورة أميمة ندا رئيس برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، أهمية توطين صناعة الأطراف الصناعية فى مصر وتوفير منتج عالى الجودة بخبرة عالمية واياد مصرية وفق القياسات المعتمدة عالميًا





وخلال فعاليات اليوم العلمى، تم عرض المشروعات التطبيقية لطلاب الفرقتين الثانية والثالثة، وإجراء حوار مفتوح مع السادة الحضور،وتم تكريم طلاب المشروعات المتميزة.





وأثنى الدكتور عربى كشك والحضور على مشروعات الطلاب، مؤكدا على دعم الجامعة لطلابها لتنفيذ مشروعاتهم التى تستهدف حل المشكلات المجتمعية وتعزيز قدراتهم فى مجال ريادة الأعمال والتفكير الإبتكارى، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، موجهًا الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على دعمهم ومساعدتهم الدائمة للطلاب وإبراز تميزهم وتفوقهم.