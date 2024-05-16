"المصري للتأمين" ينظم مسابقة "عزة عارفين للبحوث" في ملتقي شرم الشيخ السنوي

يعتزم الاتحاد المصري للتأمين تنظيم ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة لعام 2024 بشرم الشيخ خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024 تحت عنوان: "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين".

ويعلن المصري للتأمين عن تنظيم "مسابقة عزة عارفين للبحوث" على هامش الملتقي. وتعتبر المسابقة البحثية جزءاً هاما من فعاليات الملتقى وإحدى أبرز الأنشطة العلمية التي ينتظرها عدد كبير من العاملين والباحثين في صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي.

تشمل موضوعات المسابقة، كيفية التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. ووضع تصور مبتكر لطرق توزيع وتطوير منتجات تأمينية جديدة. و تمكين القوى العاملة في مجال التأمين في المستقبل.. بناء القدرات والاحتفاظ بالكفاءات.