وفقاً لتصنيف التايمز.. جنوب الوادي بالمركز الخامس محليًا بين الجامعات المصرية

أعلن الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي عن ظهور نتيجة التصنيف الدولي التايمز للجامعات الشابة (وثيقة 2024) وجاء ترتيب الجامعة في الفئة ما بين 401 إلى 500 .

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة جاءت في المركز الخامس محليا في نفس الفئة وذلك ضمن 28 جامعة مصرية ظهرت في هذا التصنيف حسب قواعد البيانات.

وأكد رئيس الجامعة، أن التصنيف يقيس أداء الجامعات في خمس معايير رئيسية هي التدريس والبحث العلمي والاستشهادات المرجعية للبحوث والسمعة الدولية وتشمل 13 مؤشرا منها تقييم سمعة الجامعة الدولية، والبيئة التعليمية والتدريس وعدد الطلاب ونسب العاملين، وتقييم تأثير ودخل الأبحاث وانتاجيتها والاستشهادات العلمية لها، ونسب برامج الدكتوراه والماجستير، ومؤشر نقل المعرفة العلمية لتطبيقات عملية، والسمعة الدولية، ونسبة الطلاب الدوليين، والتعاون الدولي والتعاون مع القطاع الصناعي.

وأفاد الدكتور حموده محمد دردير رئيس لجنه التصنيف الدولي بالجامعة، ان تصنيف التايمز للجامعات الشابة يضم أفضل الجامعات التي لم يتعدى تاريخ انشاءها أكثر من 50 عام ويقيس نفس مؤشرات الأداء المتبعة في تصنيف الجامعات العالمية الرائدة وعددها 13 مؤشرًا، وأن النسخة الحالية من التصنيف ضمت 1,171 جامعة هذا العام مقارنة بالعام الماضى 963 جامعة مقارنه بالعام السابق (نسخة 2023). وتقدمت جامعة جنوب الوادي في مجال السمعة الدولية ومجال البحث العلمي حيث احتلت المرتبة الخامسة محليا.

الاستعدادات للإمتحانات

وفي سياق ذي صلة، أعلن الدكتورأحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، استعداد الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024.

حيث يؤدي أكثر من 60 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 23 كلية ومعهد بمقر الجامعة بقنا وفروعها في البحر الأحمر.

وبيّن الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب اثناء تأدية الامتحانات مع ضرورة تواجد اللجان الطبية في مختلف اللجان وذلك لمتابعة الحالات المرضية.

وأيضا تجهيز سيارات إسعاف للحالات الحرجة مع اقامة لجان خاصة للحالات التي تتطلب ذلك كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للرد على أي استفسارات للطلاب بشأن الامتحان وعلى ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس في أيام الامتحانات بكلياتهم بصفة مستمرة.

وأيضا بدء عملية التصحيح بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة واضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بانه تم التأكد من جاهزية لجان الامتحانات.

ومراعاة توفير المياه الباردة ووسائل التهوية وتقديم كافة الخدمات للطلاب والعمل على تذليل كافه الصعاب التي تواجه الطلاب وتعوق سير عملية الامتحانات وأيضا الإجابة على كافة استفسارات الطلاب فيما يخص عملية الامتحان.