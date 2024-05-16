الأوقاف تعقد برنامج الكراسي العلمية على يد نخبة من كبار العلماء المتخصصين

أطلقت وزارة الأوقاف برنامج الكراسي العلمية على يد نخبة من كبار العلماء بالمساجد الكبرى بواقع جلسة واحدة في الأسبوع بعد صلاة العشاء، وذلك في ثلاثة علوم هي: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله.

وعقدت الكراسي العلمية على النحو التالي:

في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، عقد الدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق كرسي الفقه المقارن، حيث قام بشرح كتاب: (بداية المجتهد لابن رشد).

وفي مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، عقد الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعميد كلية أصول الدين سابقاً كرسي التفسير، حيث قام بشرح كتاب (تفسير الإمام النسفي).

وفي مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، عقد الدكتور محمد أبو هاشم أستاذ الحديث وعلومه ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق كرسي الحديث، حيث قام بشرح كتاب: "الأذكار للإمام النووي".

مسجد الإمام الشافعي (رحمه الله)

وفي مسجد الإمام الشافعي (رحمه الله) بالقاهرة، عقد الدكتور رمضان عبد الله الصاوي أستاذ الفقه ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري كرسي الفقه الشافعي، حيث قام بشرح كتاب: "كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين للإمام جلال الدين المحلي".

وفي المسجد الأحمدي بطنطا عقد الدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الفقه المقارن المتفرغ والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا كرسي الفقه المقارن، حيث قام بشرح كتاب: "بداية المجتهد لابن رشد".

وفي مسجد عبد المجيد قادوس بالمحلة الكبرى عقد الدكتور محمود حامد عثمان أستاذ أصول الفقه والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا كرسي أصول الفقه، حيث قام بشرح كتاب: "الرسالة للإمام الشافعي"، يوم الخميس بعد صلاة العشاء.

وفي مسجد البرهامي بدسوق بكفر الشيخ عقد الدكتور جمال عبد الوهاب الهلفي أستاذ الفقه وعميد كلية الدراسات الإسلامية للبنين سابقا بدسوق كرسي الفقه المقارن، حيث قام بشرح كتاب: "بداية المجتهد لابن رشد".

وفي مسجد ناصر بأسيوط عقد الدكتور محمد عبد المالك مصطفى أستاذ التفسير وعلوم القرآن ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي كرسي التفسير، حيث قام بشرح كتاب: "تفسير الإمام القرطبي".

وفي مسجد الخياط بكفر الشيخ عقد الدكتور زكي صبري محمد عبد الله أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بكفر الشيخ كرسي التفسير، حيث قام بشرح كتاب: "تفسير الإمام القرطبي".

وفي مسجد أبو المكارم بشبين الكوم عقد الدكتور رمضان عبد العزيز عطا الله أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، كرسي التفسير، حيث قام بشرح كتاب: "تفسير الإمام القرطبي".