مصرع طفل صعقا بالكهرباء بقرية ذكى فاضل بإهناسيا في بني سويف

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه، متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي من مبرد مياه، بقرية ذكي فاضل التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي من مبرد مياه، بقرية ذكي فاضل بدائرة مركز شرطة إهناسيا، ووجع مدير الأمن بالإنتقال لمكان البلاغ والفحص.

وبالإنتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بوحدة مباحث مركز إهناسيا، أن الطفل يدعى "محمد ع.أ" يبلغ من العمر 5 سنوات، وتوفي نتيجة إصابته بصعق كهربائي من مبرد مياه، بالقرب من منزل أسرته بناحية قرية ذكي فاضل بدائرة المركز، اثناء محاولته تناول المياه.

وحاول أهلية الطفل نقله لمستشفى إهناسيا التخصصي لمحاولة إٍسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، ووصل قسم الإستقبال جثة هامدة، وتم ايداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.