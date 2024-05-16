محافظ الإسماعيلية يتابع استكمال المرحلة الثانية من مشروع إحلال الصالات اليدوية

تقوم مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، بالأعمال الإنشائية لكباري المشاة بديلًا للصالات اليدوية على ترعة بورسعيد وهم: "كوبري القراقرة" الكيلو 19 ترقيم ري، ويخدم عزبة القراقرة التابعة لقرية الشهيد خيري وكذلك شمال أبوخليفة، ويخدم أيضًا كتلة سكنية على الجانب الآخر من الترعة، كما تخدم مسار مؤدي إلى مستشفى طوارئ أبوخليفة، والثاني "كوبري العقايلة" الكيلو 24 ترقيم ري، ويخدم شمال عزبة العقايلة، وجنوبًا عزبة غرة 4 ويخدم مدق رابط على طريق الإسماعيلية بورسعيد ومدارس ومعهد ديني.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لمديرية الطرق والنقل باستكمال خطة إحلال الصالات اليدوية والمتهالكة بكباري المشاة بطول ترعتي السويس وبورسعيد.

وصرح المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل، أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل أعمال الإنشاء لأربعة كباري على ترعة السويس، واثنين آخرين على ترعة بورسعيد، على أن تنتهي الأعمال قبل ٦/٣٠ من العام الحالي.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وافق خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي على إنشاء ١٤ كوبري على ترعتي السويس والمنايف، بواقع ١٢ كوبري على ترعة السويس و٢ كوبري على ترعة المنايف.

ومن المقرر أن يصل إجمالي المرحلتين إلى إنشاء ٢٢ كوبري على ترعة السويس، المنايف وبورسعيد.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بحصر جميع الأماكن المتواجد بها كباري مشاة والتي تندرج تحت بند الاستخدام الكثيف على مستوى المحافظة، ليتم إدراجها وتنفيذها بخطة بالعام المالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ لتشمل محافظة الإسماعيلية بما فيها الثلاث ترع السويس والمنايف وبورسعيد، بالإضافة إلى ترعة الإسماعيلية بنطاق مراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير.