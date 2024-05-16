نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لممثلي مراكز الشباب، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث تناولت الندوة - التي أدارها الأستاذ وائل فراج مدير عام تخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية بالوزارة - مخاطر هذه الظاهرة، وانسياق الشباب وراء وهم السفر وما قد يؤدي إليه من عواقب وتبعات الاتجار بالبشر، فضلا عن الجهود التي تبذلها الوزارة، بقيادة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من خلال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والدورات الخاصة للتدريب من أجل التوظيف في الداخل والخارج من خلال المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة، والمراكز الأخرى التي تعتزم الوزارة تدشينها مع مختلف الدول، لمنح الفرص للعمل في الدول الغربية والأوروبية.

وخلال الندوة التي حضرها العشرات من الشباب، نقل فراج تحيات السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، لممثلي مراكز شباب مصر، والإشارة إلى أن سيادتها تولي أهمية كبيرة بعقد مثل هذه الندوات، وتأكيدها أن الدولة المصرية حريصة على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي جاء أبرز نتائجه في إطلاق المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، والذي يأتي بتنسيق الجهود مع الجانب الألماني لتدريب وتأهيل الشباب على فرص العمل والتدريب المتاحة في ألمانيا وكذلك تقديم خدمات التوظيف للباحثين عن العمل وإعادة الإدماج للعائدين، فضلا عن تنمية المجتمعات المحلية ورفع الوعي لدى الشباب والأسر في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، لصون حياة الشباب المصري وتوفير حياة كريمة لهم مع توفير البدائل الآمنة من تدريب وفرص عمل في الداخل والخارج للشباب في الـ 14 محافظة التي تعد الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك في مجالات العمل المختلفة، بعد دراسة احتياجات السوق والعمل على تلبيتها.

ولفت فراج إلى أن الندوات تعد جزءًا رئيسيًا في عملية التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة وأنها تستهدف فئات عمرية مختلفة ومؤثرة بالمجتمع، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ عن الأبعاد التي تدفع الشباب إلى التفكير في الهجرة غير الشرعية، وكيفية معالجتها، مستعرضا جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وتقديمها الخدمة لـ 72 قرية داخل 14 محافظة الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، والعمل على الحد منها بتوفير الفرص البديلة الآمنة.

وأوضح فراج أن وزارة الهجرة نفذت العديد من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة للشباب والأسر، بالإضافة إلى إعداد دليل تدريبي للمتدربين من الرائدات الريفيات مخصص للرائدات الريفيات الذين تم تأهيليهم وتثقيفهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التنمية المجتمعية والتدريب والتأهيل على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال، كذلك تنظيم العديد من القوافل الطبية فحص طبي لأهالي القرى الأكثر احتياجا والمصدرة للهجرة غير الشرعية، فضلا عن تنظيم اللقاءات الجماهيرية والزيارات الميدانية لمعالي الوزيرة في المحافظات لتوعية الأسر والشباب والتعريف بأهداف المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» والجهود المبذولة لدرء مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة.

واستعرض فراج، خلال الندوة، جهود وزارة الهجرة في توفير البدائل الآمنة والفرص المتاحة للهجرة الشرعية، والتأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة المصرية الهام في توعية أفراد أسرتها بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى برامج ريادة الأعمال والفرص التدريبية المتاحة للشباب وكذلك فرص العمل المتاحة في المشروعات القومية المصرية.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب الحوار والمناقشات مع الحضور، والإجابة على كافة تساؤلاتهم، وتعريفهم بما قدمته الدولة المصرية في هذا الملف، مؤكدا أنها لم تكتف بمعالجة تلك القضية من الناحية الأمنية فقط عبر ضبط ومراقبة السواحل، بل تناولتها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، بجانب العمل على تنمية المجتمعات المحلية ورفع الوعي لدى الشباب والأسر في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، لصون حياة شباب مصر وتوفير حياة كريمة لهم.