ضبط 500 لتر ألبان وعصائر منتهية الصلاحية بسوهاج

نفذ مكتب مراقبة الأغذية بمركز أخميم في محافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وعبدالرؤوف المغربي مراقب عام الاغذية بالمديرية وزكريا سرور نائب مراقب عام الاغذية بالمديرية، حملة للمرور على مخازن السلع الغذائية والمحلات والأسواق بمركز اخميم، أسفرت عن ضبط مايقرب من 700 عبوة في حدود 500 لتر من المياه الغازية والمشروبات بأنواعها من حليب وعصائر جميعها منتهية الصلاحية قبل تداولها بالأسواق وبيعها للجمهور.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت اشراف الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتورة غادة احمد مدير عام الطبي الوقائي بمديرية الشئون الصحية بسوهاج.



وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم ارسال المحاضر للنيابة العامة لتأيد الضبط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها

ومن جانبه أكد وكيل صحة سوهاج أن حملات فرق مراقبة الاغذية مستمرة على جميع منافذ تداول الأغذية وبيع المنتجات بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول غذاء آمن وصحي لجميع جمهور المستهلكين