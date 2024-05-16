فحص 193 رأس ماشية ضد البروسيلا و1697 ضد السل البقرى بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء و الألبان، لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود، وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب، وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر أبريل الماضى ٢٠٢٤م بإجراء الفحص لـ ١٩٣٣ رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص ١٦٩٧ رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز و قرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وتيسيراً على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان و الحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكداً إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

واحتفلت مديرية الطب البيطري باليوم العالمي للطبيب البيطري، والذي يُصادف السبت الأخير من شهر أبريل من كل عام، طبقاً لقرار الإتحاد العالمي للأطباء البيطريين ومنظمة صحة الحيوان.

جاء ذلك بحضور كل من: اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور عبد العليم فؤاد نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية ، ومديري الإدارات البيطرية والنوعية بالمديرية، وعدد من أساتذة كلية الطب البيطري ومعهد صحة الحيوان، وممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأطباء البيطريين والعاملين بالمديرية.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري، وسعيها الدائم للإرتقاء بمنظومة العمل، ورفع كفاءة العاملين بها، والترشح للمشاركة في مسابقة مصر للتميز الحكومي، والتي تحرص المحافظة دائماً على المشاركة فيها، وحصد الجوائز على المستويين الفردي والمؤسسي، بالإضافة إلى تعاونها مع مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام للإستفادة من كافة البرامج التدريبية التي يقدمها المركز في مختلف التخصصات، لتعود بالنفع على العاملين والذي ينعكس على تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.

ولتشجيع العاملين على الإستمرار في التزود بالعلم والمعرفة للإرتقاء بمنظومة العمل، أشار محافظ الشرقية إلى موافقة جامعة الزقازيق على حصول العاملين بالديوان العام والمجالس والمدن والأحياء والمديريات الخدمية على تخفيض بنسبة 30 % للراغبين في الإلتحاق بالدراسات العليا للحصول على درجات الدكتورة والماجستير والدبلومات المهنية ، وكذلك 5 منح إضافية بنسبة تخفيض 50 %.

قدم محافظ الشرقية الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي على المجهودات اليومية المبذولة والتي من خلالها استطاعت المحافظة للعام الثاني على التوالي الفوز في مسابقة حوافز تميز الأداء وتصنيفها ضمن المحافظات الأكثر تميزاً.

ورحب مدير مديرية الطب البيطري بمشاركة محافظ الشرقية الأطباء البيطريين باليوم العالمي للطيب البيطري، والذي يُعد دافعاً لهم نحو إستكمال وتنفيذ الأعمال المكلفين بها على الوجه الأكمل لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها، مشيراً إلى أن الطب البيطري أصبح شريك أساسي في تنفيذ المبادرات الرئاسية ومنها (تطوير منافذ تجميع الالبان، تطوير المجازر الحكومية، التحسين الوراثي وتمصير السلالات الأجنبية، إحياء المشروع القومي للبتلو، المشروع القومي لتسجيل وترقيم الثروة الحيوانية، تنمية وتطوير الريف المصري داخل مركز الحسينية بتوزيع العجلات العشار علي المستفيدين، احلم بقرية التلين بمركز منيا القمح) بجانب برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الإجتماعي لتوزيع الأغنام.

وقدم مدير مديرية الطب البيطري الشكر لمحافظ الشرقية على دعمه لترشيح المركز الطبي البيطري لعلاج الحيوانات الاليفة بإدارة مركز الزقازيق البيطرية لجائزة مصر للتميز الحكومي «جائزة المبادرة الحكومية الإبتكارية» والتابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدورتها الرابعة لعام 2024.

شهدت الإحتفالية قيام محافظ الشرقية بتكريم عدد من الأطباء البيطريين وأساتذة الجامعة ومعهد بحوث صحة الحيوان والهيئة القومية لسلامة الغذاء ونواب البرلمان وممثلي المجتمع المدني، بمنحهم شهادات تقدير تكريماً وتقديراً لدور كل منهم في الإرتقاء بقطاع الطب البيطري وتنفيذ المبادرات الرئاسية للنهوض بالقطاع.

وفي نهاية الإحتفالية، أهدى مدير مديرية الطب البيطري درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية، تقديراً لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الطب البيطري بالشرقية، بما كان له عظيم الآثر في زيادة الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بنطاق المحافظة.