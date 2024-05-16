معاقبة ديلر المخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات بأخميم

أصدرت محكمة الجنايات بسوهاج، حكمها بمعاقبة المتهم"ع . ي . ع" عاطل، يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة خاصة الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة المركز .

تعود أحداث الواقعة إلى بداية عام 2024 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم تفيد قيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء .

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .

وفي سياق آخر شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لمنزل مجاور نتج عنه إصابة إصابة عامل واحتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك "السيد . ع . م . ا" 29 سنة عامل يقيم بذات الناحية وإمتد الحريق لمنزل ملاصق مكون من طابق واحد مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "باتعة . م . ا . ب" 58 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده .

نتج عن الحريق إصابة شقيق مالك الحوش "محمد . ع . م . ا" 25 سنة عامل يقيم بذات الناحية بحروق سطحية وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي .

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول واحتراق بعض المنقولات المنزلية ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .