55.4 مليار جنيه إيرادات فودافون بنسبة نمو 37.2% على أساس سنوي

أعلنت ڤودافون مصر عن نتائجها المالية والتشغيلية المتميزة للعام المالي المنتهي في31 مارس 2024، حيث استطاعت تحقيق نمو هائل في الإيرادات وهو ما يعكس قوة الاستراتيجية التي تتبناها الشركة وتركيزها على تحقيق التميز والابتكار في كل جانب من جوانب عملها، حيث سجلت الشركة نموًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 37.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 55.4 مليار جنيه مصري.

قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لڤودافون مصر: "لقد تمكنت ڤودافون مصر من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية استثنائية في العام المالي المنتهي في مارس 2024، وهو ما يعكس ثقة المجتمع المصري في شركتنا التي تخدم هذا السوق الهام منذ 25 عامًا. إننا لم نتمكن فقط من تحقيق أداء مالي قوي خلال العام المالي الفائت، ولكننا أكدنا أيضًا ريادتنا في العديد من المجالات واستطعنا ترسيخ مكانتنا كأحد أهم شركات القطاع الخاص التي تساهم في تطوير ورقمنة القطاعات الحيوية في مصر بما يتماشى مع استراتيجيتنا التي تضع العميل علي راس اولويتنا."

أشارت رشا الأزهري، رئيس القطاع المالى لڤودافون مصر إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو كبير في الخدمات المالية، مما يعكس نجاح استراتيجيتنا في تعزيز الشمول المالي في مصر، وأضافت أن النتائج المالية التي حققتها الشركة في في العام المالي المنتهي مارس 2024 كانت نتاج جهود جميع العاملين في ڤودافون مصر على مدار العام، وهو ما ساهم في تقديم أرقى مستوى من الخدمات الرقمية وخدمات الاتصالات والخدمات المالية وخدمات التحول الرقمي للعديد من القطاعات، مما جعل من ڤودافون مصر شركة متكاملة لا تقتصر خدماتها على قطاع الاتصالات فقط بل أصبحت شركة عملاقة للاتصالات تعمل على تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لملايين المصريين."

كما أضاف كريم عيد رئيس القطاع التجاري في شركة ڤودافون مصر: "منذ بداية رحلتنا في السوق المصري، تضع استراتيجية ڤودافون مصر العميل في المقام الأول وعلى رأس أولوياتها. فقد أصبحت ڤودافون جزءًا أساسيًا في جميع جوانب حياة عملائنا. إذ نسعى جاهدين لتلبية جميع احتياجاتهم من خلال بوابة رقمية متكاملة، ونعد بالاستمرار في تحسين وإثراء حياة العملاء من خلال التقنيات الجديدة والخدمات الرقمية مع التركيز على إقامة شراكات استراتيجية متميزة إذ نسعى جاهدين لتلبية جميع احتياجاتهم من خلال بوابة رقمية متكاملة."

وانطلاقًا من سعيها لتعزيز تغطية الشبكات في مصر، ولدعم مكانتها القوية في هذا الصدد، خصصت ڤودافون أكثر من 7 مليار جنيه مصري خلال هذا العام لتقوية الشبكة، مما يرفع إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية للشبكة إلى 90 مليار جنيه. وبفضل هذه الجهود، حصلت ڤودافون على جائزة أفضل شبكة من حيث التغطية من OpenSignal.

تم تصنيف الشركة أيضًا باعتبارها رائدة في قطاع الأمن السيبراني من منتدى GRC (ملتقى الحوكمة والمخاطر والامتثال) في نوفمبر 2023، كما قام المنتدى بتكريم شركة ڤودافون مصر لإدارتها الناجحة للمخاطر والامتثال باستخدام منصة Archer GRC، والتي تضمنت تنفيذ حلول أوتوماتيكية لدعم التحول الرقمي واستراتيجيات الأمن السيبراني.

لقد استطاعت خدمة ڤودافون كاش تمكين ملايين المصريين الذين لا يملكون حسابات بنكية، من الوصول للخدمات المالية الرقمية عبر هواتفهم، حيث وصل عدد مستخدمي المحافظ إلى 8.2مليون عميل نشط بمعدل نمو بلغ 52.1%. وانطلاقًا من حرصها على تشجيع العملاء على الاعتماد على أفضل التقنيات من خلال توفير الهواتف الذكية في متناول أيدي الجميع، نجحت ڤودافون مصر بالتعاون مع سامسونج في تصنيع هاتف ذكي محليًا من طراز Galaxy A04s وبسعر مناسب للجميع، حيث بلغ إجمالي إنتاج هذا الهاتف 150 ألف جهاز منذ إطلاقه في يونيو 2023.

من ناحية أخرى، تلتزم ڤودافون مصر بتعزيز القطاعات الحيوية، مما يجعلها رائدة في تكامل الخدمات والحلول الرقمية، لاسيما في مجال الرعاية الصحية. تقود الشركة عددًا من أضخم مشاريع التحول الرقمي في مصر، بما في ذلك برامج التأمين الصحي الشامل (UHI) ومبادرات لتطوير المستشفيات الجامعية التي تعاونت الشركة معها أيضًا لتقديم أول خدمات الرعاية الصحية السحابية في مصر. تعمل الشركة حاليًا في أكثر من 300 منشأة صحية تخدم أكثر من 6 ملايين مواطن، كما تهدف للتأثير على أكثر من 15 مليون مواطن سنويًا.

وفي نفس الإطار، تعاونت ڤودافون مصر مع شركة مصر للطيران في توفير منظومة رقمية متكاملة لمستشفى مصر للطيران، بالإضافة لعيادتيْن تابعتين لها في المطار، وتضم أكثر من 350 سريرًا لخدمة عدد كبير من المواطنين، بالإضافة للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران. وسيتم تنفيذ أنظمة معلومات صحية متطورة (HIS) ونظم تخطيط موارد المؤسسة (ERP) لتسهيل إدارة الحالات.

وتواصل ڤودافون مصر ريادتها في تطوير القطاعات الحيوية في مصر، خاصة مجال التعليم، حيث تعد منصة تعليمي التي قدمتها مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، وهي أول منصة رقمية تفاعلية تتضمن مناهج تعليمية وكورسات رقمية للطلاب والخريجين والمدرسين وأولياء الأمور، بهدف تعزيز فرص التعلم الرقمي وتجهيز الجيل الجديد لعصر التكنولوجيا. وقد استفاد من المنصة أكثر من 2.5 مليون مستفيد.

كما أطلقت مؤسسة ڤودافون حملة للتبرع بالشراكة مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب بدأت فى شهر رمضان 2023, وضاعفت مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع التبرعات التي تم جمعها، ليصل إجمالي التبرعات المجمعة إلى 25 مليون جنيه. وفي إطار هذه الشراكة التي استمرت لمدة عام تمكنت المؤسسة من إجراء 365 عملية قلب للأطفال ما يعادل عملية واحدة كل يوم لمدة عام كامل.

حصلت ڤودافون مصر مرة أخرى على لقب "أفضل بيئة عمل" في عام2024، مما يعكس بيئة العمل الاستثنائية وتفاني وجهود موظفيها. بالإضافة إلى ذلك،كما حصلت ڤودافون مصر على جائزة التميز الذهبية في مجال التنوع والشمول في جوائز SHRM MENA Star Awards.

لقد ساهمت هذه الإنجازات وغيرها على مدار العام المالي في تأكيد مكانة ڤودافون مصر والتزامها المتواصل بقيادة قطاع الاتصالات وتعزيز تجربة العملاء ونشر الشمول المالي والتحول الرقمي في جميع أنحاء مصر تماشيًا مع رؤية الحكومة المصرية 2030 للمساهمة في النمو المستدام وإقامة مجتمع رقمي حقيقي يشمل الجميع دون استثناء.