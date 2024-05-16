شحاتة يدعو الشباب الراغب في العمل الموسمي الزراعي باليونان إلى سُرعة التقديم

جدد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، دعوته إلى الشباب المصري الراغب في العمل في مجال الزراعة الموسمية باليونان،سرعة التقديم ،للحصول على فرصة عمل، وذلك بالتسجيل على قاعدة البيانات التابعه للوزارة، لترشيحه للعمل في طلبيات اليونان التي تتلقاها الوزارة للعمل في الموسم الزراعي لعام 2024 ،بشكل موسمي، ذلك على الرابط التالي للتسجيل بشكل مباشر :



https://egyres.manpower.gov.eg/

..أو الدخول على موقع الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg..وإتباع الخطوات التالية:1- الضغط على أيقونة "حجز موعد للعمالة الموسمية بالاتحاد الأوروبي"..2- تسجيل البيانات..3- طباعة إيصال الحجز ورقي أو صورة على الهاتف.4- إحضار المستندات المطلوبة "،أثناء المقابلة " أصل جواز السفر وصورة منه على أن يكون ساري لمدة سنة على الأقل "..مع العلم بأن التقديم مجاني، ولا يوجد وسطاء، أو مكاتب تابعة للوزارة في هذا الشأن، وأن التقديم بشكل مباشر مع الوزارة فقط، طبقا للشروط والأوراق المطلوبة..مع العلم أنه من قام بالتسجيل قبل ذلك ،ولم يحضر مقابلة بالوزارة، عليه التسجيل، وحجز موعد جديد،و أن يراعي المتقدم عند حجز الموعد أن تكون أيام عمل غير أيام العطلات الأسبوعية "الجمعة والسبت"، والأجازات الرسمية..

وإلتقى الوزير حسن شحاتة يوم الخميس الماضي،مع السيد ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني،والسفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر،والوفد اليوناني المرافق لهما ،وإتفقا على إستراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة ،ومُدربة إلى دولة اليونان ،وتفعيل كافة أشكال التعاون والإتفاقيات، الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان..وأكد الوزير شحاتة على أن" الوزارة" جاهزة بالعمالة المصرية المُوسمية في مجال الزراعة ،في موسم صيف 2024 ،وأنه جرى بالفعل إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة،وتنتظر الإجراءات التنفيذية..وهنا تعهد وزير الهجرة اليوناني بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل-5000 عامل زراعي- مُشيدًا بجهود وزارة العمل المصرية في التواصل والحرص على تفعيل كافة الإتفاقات مع الجانب اليوناني في هذا الشأن،وهو ما يدفع الأن إلى أهمية تكثيف العمل على التعاون من أجل تَنُوع إرسالة العمالة المصرية خلال الفترة المُقبلة، خاصة في مجالي التشييد والبناء، والسياحة ،وغيرها،كما تعهد بدراسة مّد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهرًا ،نظرًا لأهمية ومهارة العامل المصري،في سوق العمل اليوناني..

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ،توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ،بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج ،وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي،وتجهيز العمالة المؤهلة ،و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية..جدير بالذكر أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات ،واصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص ،وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج ،وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي ،موسمية أو دائمة ،كما تقوم الوزارة بدور كبير في ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،كما قامت مؤخرا بتأسيس "وحدة توجيه ما قبل المغادرة " لتوعية الشباب الراغب في العمل بالخارج بالحقوق والواجبات، وطرق التواصل مع الوزارة ومكاتبها العمالية بالخارج في حال التعرض لأي مشكلات أو تحديات ...