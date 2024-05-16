سكر الحوامدية توقع بروتوكول مع جامعة أسيوط

وقعت شركة السكر والصناعات التكاملية بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية للتعاون في خدمة المجتمع ومواكبة تحسين مناخ الحياة وسلامة الغذاء وإعداد فنيين مؤهلين لسوق العمل.

عقد البروتوكول الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط واللواء عصام البديوي العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية.

ويهدف البروتوكول اعداد فنين وتكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعليم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية وإمكانية الالتحاق بسوق العمل.

ومؤخرًا أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية عن تحقيق أرباحاً بقيمة مليار و750 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، بدعم من مبيعات الصناعات التحويلية، بحسب اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب للشركة.

وقال إن مبيعات الشركة بلغت 3 مليارات و350 مليون جنيه، مدعومة بزيادة معدلات التصدير وخاصة للسوق الإفريقية.



