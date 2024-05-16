حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وتحرير 90 محضر بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ،الحملة المكبرة لازالة الاشغالات بشوارع المحلة الكبرى والتي قام بها العميد عبد القادر رزق خليل مدير شرطة المرافق بالغربية و اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى والمحاسب احمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة واحمد حسين رئيس حي أول المحلة .

واستهدفت الحملة منطقة ميدان المحطة ونعمان الاعصر و سعد زغلول ،العباسى الجديد و القديم، سوق الليمون، شكرى القواتلى وشارع الصياد والجلاء وأسفرت الحملة عن تحرير ٩٠ محضر اشغال طريق للمخالفين ورفع جميع الاشغالات الموجودة علي أرصفة المشاه والمتعدية علي الطريق العام و ازالة عربات يد خشبية خاصه بالباعة الجائلين ، ازالة فرش الملابس والحواجز الخرسانة التي تعوق الحركة المرورية ،و حواجز حديد على الأرض يعوق حركة المرور .

وشدد محافظ الغربية على استمرار تكثيف الحملات الدورية المفاجئة لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن لإعادة الانضباط لشوارع قلعة الصناعة المصرية مشيرا الى ان هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأكد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين .