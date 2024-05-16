بمشاركة السيسي.. القضايا العربية على طاولة القمة الـ٣٣

في خضم الأحداث الجارية والتطورات المتسارعة في المنطقة، انطلق اليوم الخميس فعاليات الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة.

وقد شهدت القمة مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب عدد من القادة والزعماء العرب، لمناقشة مجموعة من القضايا الحيوية التي تشغل بال الشارع العربي، وتأتي هذه القمة في وقت بالغ الأهمية، حيث تواجه المنطقة تحديات جسيمة تتطلب تضافر الجهود ووحدة الصف العربي.

وأشاد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمواقف "أنطونيو جوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، الصلبة والواضحة خلال العدوان على غزة، مؤكداً أن "البوصلة الأخلاقية" للسكرتير العام تشير إلى الاتجاه الصحيح الذي يعبر عن قيم الأمم المتحدة والقانون الدولي، وضرورة الدفاع عن هذه القيم في مواجهة الحملة الهمجية التي يباشرها الاحتلال منذ أكثر من سبعة أشهر.

جاء ذلك خلال استقبال ابو الغيط لسكريتر العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش القمة العربية التي تعقد بالمنامة وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء ركز على الوضع المتفاقم في غزة في ضوء تواصل الهجوم الإسرائيلي على رفح، ومنع إسرائيل لإدخال المساعدات إلى القطاع بما يدفع السكان إلى حافة المجاعة.

ومن جانبه أكد جوتيريش أن مشاركته في قمة المنامة تأتي أساسًا للتأكيد على تضامنه مع الجامعة العربية، متمنياً النجاح والتوفيق لقمة المنامة.

تصدرت القضية الفلسطينية جدول الأعمال، مع التأكيد على أهمية صياغة موقف عربي موحد تجاه الحقوق الفلسطينية والتطورات الأخيرة في قطاع غزة، كما تناول القادة العرب موضوعات أخرى تشمل الأزمة الإنسانية في السودان، والوضع في اليمن والصومال.

وقال رشدي إن لقاء أبو الغيط مع جوتيريش تطرق كذلك لعدد من القضايا والأزمات العربية، وبخاصة الوضع الخطير في السودان، والذي ينذر بمزيد من التدهور من الناحية الإنسانية، لاسيما في شمال دارفور، وجدد الطرفان دعوتهما لوقف إطلاق النار بشكل فوري لتجنيب السودانيين أزمة انسانية تشتد وطأتها كل يوم. ايا التعاون الاقتصادي والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

من المقرر أن يعقد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مؤتمراً صحفياً مشتركاً لإعلان التوصيات والقرارات التي تم التوصل إليها خلال القمة.

تعكس هذه القمة العربية الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك والبحث عن حلول فعّالة للتحديات التي تواجه الأمة العربية، وتؤكد الدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.