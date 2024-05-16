وزير الرياضة يوجه الشكر لمحافظ القاهرة لتعاونه في حل مشاكل بيوت شباب المنيل

توجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير إلي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة؛ لتعاونه الشديد في حل كافة المشكلات والعقبات التي واجهت بيوت الشباب بالمحافظة خلال الفترة الماضية وخاصة بيوت شباب المنيل.



أكد وزير الشباب والرياضة- في كلمته- أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة مصر قد وجه بتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية، وقد حدث في عهده طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية على الصعيد الشبابي والرياضي، لافتًا إلى أن الدولة تدعم تمكين الشباب في إطار اهتمام ودعم الرئيس لقطاعي للشباب والرياضة.



وتحدث الوزير عن التعاون المثمر مع كافة الجهات الحكومية والمعنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، واهتمامه بالشباب الذي كان لهم النصيب الأوفر من دعم ورعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولي لتوليه مسئولية الوطن ووضعهم دائماً في مقدمة الصفوف وتصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطنى وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره لدور وجهود محافظة القاهرة في دعم تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، مشدداً على استعداد وزارته للتعاون الكامل مع المحافظة في تنفيذ المشروعات الشبابية والرياضية وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاحها.





