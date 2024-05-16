تحرير 324 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على الأسواق بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس محمد إبراهيم وكيل الوزارة عدة حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار استهدفت المحلات التجارية والمخابز ومحلات البدالين التموينيين ومحطات التموين تمكنت خلالها من تحرير 324 مخالفة وجنحة تموينية.

ومن جانبه أعلن المهندس محمد إبراهيم أنه تم تحرير عدد من المحاضر والمخالفات نتيجة الحملات المكبرة التى شنتها مديرية تموين سوهاج والإدارات التابعة لها بإجمالى عدد 324 مخالفة وجنحة تموينية على مدار الثلاثة أيام الماضية .

وأضاف وكيل وزارة التموين أن إجمالي مخالفات المخابز بلغت عدد (264) مخالفة وعدد (59) مخالفة فى مجال الرقابة على الأسواق تنوعت ما بين سلع بدون فواتير ومجهول مصدر ونقص وزن ومواصفات وتجميع دقيق وغلق .

وأوضح المهندس محمد إبراهيم أنه تم ضبط عدد (14) طن ردة خشنة وعدد (650) علبة سجائر كيلوباترا مجهولة المصدر وعدد (600) ك سكر وعدد (750) ك جنحة حيازة وتجميع دقيق مخابز وعدد ( 11) جركن بنزين مجهول المصدر + عدد (120) لتر بنزين 80 وجنحة حيازة وعرض مواد بترولية خارج المحطات.

وأكد وكيل وزارة التموين بسوهاج على أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون وأن المديرية والإدارات التابعة لها تعمل بكل حزم على تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار بكافة الأسواق بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .