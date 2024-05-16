ضبط 660 لتر زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بسوهاج

نفذ مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج تحت إشراف الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية وعبد الرؤوف المغربي مراقب عام الأغذية بالمديرية وزكريا سرور نائب مراقب عام الأغذية بالمديرية حملة على المحلات التجارية والمطاعم بنطاق المركز، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتحت إشراف الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتورة غادة احمد مدير عام الطبي الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة أسامة عبدالباسط جابر رئيس مكتب مراقبة الأغذية بالبلينا تم خلالها المرور على مخازن السلع الغذائية والمحلات والأسواق أسفرت عن ضبط 44 جركن تحوي بداخلها ما يقرب من 660 لتر من الزيوت مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومتغيرة الخواص الطبيعية وغير مدون عليها بيانات قبل تداولها بالأسواق وبيعها للجمهور.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم إرسال المحاضر للنيابة العامة لتأييد الضبط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد الدكتور أحمد محروس على أن حملات فرق مراقبة الأغذية مستمرة على جميع منافذ تداول الأغذية وبيع المنتجات بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول غذاء آمن وصحي لجميع جمهور المستهلكين وأن صحة المواطن خط أحمر وحصوله على غذاء آمن وصحي أمر مهم جدا.