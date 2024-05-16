توصيات المؤتمر الدولي بالإسكندرية "دور الجامعات في مد جسور التفاهم والسلام بين الشرق والغرب"

أعلنت جامعة الإسكندرية اليوم الخميس، توصيات المؤتمر الدولي "دور الجامعات في مد جسور التفاهم والسلام بين الشرق والغرب" الذي نظمته الجامعة ورابطة الجامعات الإسلامية ومكتبة الإسكندرية وجامعة العلمين الدولية.

شارك في المؤتمر عدد كبير رموز المجتمع الأكاديمي والثقافي وسفراء وقناصل الدول العربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء وطلاب الكليات المختلفة.

8 توصيات للجامعات

حيث اوصي المؤتمر علي التأكيد على أن الحوار والتفاهم هو السبيل الوحيد لاستمرار الحياة على الأرض، وضرورة الاهتمام والعمل الجاد من أجل نشر ثقافة الحوار والاعتراف للأخر بحق الأخوة الإنسانية، والتأكيد على نشر ثقافة السلام والعيش المشترك بين جميع البشر وترسيخ المثل العليا للسلام والعيش المشترك بين مختلف الدول والشعوب.

كما طالب بتوفير الحماية والتحصين الفكري للشباب والنشء ضد كل محاولات تزييف الوعي وغسيل الادمغة لصالح قوى إقليمية ودولية تسعى للسيطرة على شباب الأمة.

بالاضافة الي دعوة المؤسسات والمنظمات الدولية للقيام بواجباتها في مساندة أوجه الحق والعدل والمساواة وتحقيق مصالح المجتمع الدولي عامة.

و اضطلاع الجامعات بمسئولياتها لوضع استراتيجية شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب وتوسيع دائرة المواجهة لتشمل محاصرة المتطرفين أفراد وجماعات ودولا وعدم تمكينهم من نشر أفكارهم الهدامة.

دعم المشروعات البحثية

كما اوصي بالتأكيد على دور الجامعات في دعم المشروعات البحثية والمؤلفات العلمية باللغات المتعددة ونشر هذا الإنتاج من خلال المؤسسات العلمية ودور النشر العالمية الكبرى.

و دعم كافة الجامعات والمؤسسات التعليمية لتوطيد علاقاتها الأكاديمية والبحثية مع الجامعات العالمية بهدف التعاون في مجال مكافحة الارهاب والفكر المتطرف والعمل على نشر الفكر المستنير، والتركيز على إبراز المبادرات الأممية ومبادرات منظمات المجتمع المدني الداعية إلى التفاهم والحوار.

دعوة الجامعات لإثراء حركة الترجمة

بالاضاف إلى ، دعوة الجامعات لإثراء حركة الترجمة للإنتاج العلمي والثقافي للغات الأجنبية والاهتمام بترجمة الكتب والدراسات والبحوث العلمية والمؤلفات التي تنتجها الجامعات العالمية المتخصصة ذات القيمة الي اللغة العربية.

و دعوة الجامعات لتبني أفكار وإبداعات جديدة من شأنها إثراء الحوار وتعميق التواصل الحضاري والإنساني، والاهتمام بتطوير برامج الابتعاث لمنسوبي الجامعات للإفادة من التطورات التقنية والعلمية والأكاديمية الحديثة للجامعات ذات التصنيف الدولي.