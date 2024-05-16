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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بحضور مستشار الرئيس للشؤون الصحية ..

إنطلاق المؤتمر الصحي العلمى الثانى لمستشفى مصر للطيران

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر

أنطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الثانى لمستشفى مصر للطيران تحت رعاية وبحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ودكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ولفيف من قيادات وزارة الطيران والشركة الوطنية مصر للطيران.

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وأنطلقت  فعاليات المؤتمر بالقاهرة بحضور غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار وشهد افتتاحية المؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن مستشفى مصر للطيران يوضح تاريخ المستشفى وما تم بها من إنجازات على مدار السنوات الماضية. 

وحضر المؤتمر قيادات مصر للطيران، ممثلين في المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والدكتور أيمن صلاح رئيس مصر للطيران للخدمات الطبية وأيضا عدد من قيادات طب القصر العيني بجامعة القاهرة .

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