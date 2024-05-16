المشدد 5 سنوات للمتهمين بتزييف العملات المالية وترويجها بمصر الجديدة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بتزييف العملات المالية وترويجها بالسجن المشدد 5 سنوات في مصر الجديدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بترويج العملات المالية.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بترويج العملات المالية المزورة واستخدامها في شراء المنتجات، ضبط بحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مزورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطهم وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية "مُقلدة" - مبلغ مالى "صحيح"– الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة فى التزوير - ٢ وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم حبسهم الي ان تمت احالتهم الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وتواصل النيابة العامة في الجيزة التحقيق، في واقعة العثور على رضيع ملفوف في جلباب بمنطقة أبو النمرس، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت لغز العثور على طفل ملفوفًا في جلباب عند قرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، حيث تبين أن والدته ألقته في الشارع بعد ولادته لإنجابها 4 أطفال قبله وعدم تمكنها من والإنفاق عليه وتربيته.

عندى 5 عيال هاأصرف عليه منين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على طفل ملقى عند قرية زاوية أبو مسلم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في الجيزة، وانتقلت وحدة مباحث أبو النمرس إلى مكان البلاغ، وبعمل التحريات تم التوصل إلى هوية والدة الطفل، وتبين أنه نجلها بطريقة شرعية من زوجها، وأنها أم لــ "4" أطفال ومن محافظة الفيوم وتقيم بقرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، ولظروف ترك زوجها المنزل منذ أشهر وعدم توفر المال، قررت ترك الطفل بأي مكان، لتخفيف الأعباء.

تم نقل الطفل إلى المستشفى للكشف عليه وتبين أنه بحالة جيدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



