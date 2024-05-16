كنت بأدبهم.. تفاصيل جريمة بشعة تهز عن شمس بشأن 5 أطفال سودانين

كنت بأدبهم ومبيسمعوش الكلام.. بهذه الكلمات ردت الفتاة السودانية المتهمة بـ حرق 5 أطفال "أشقائها" بسكين ساخنة على سؤال والدتها “عملتي كده ليه”.

وقالت والدة الأطفال الخمسة الذين استقبلهم مستشفى الدمرداش، وتبين إصابتهم بحروق كبيرة في مناطق حساسة من أجسادهم أنها فوجئت بابنتها البالغة من العمر 17 عاما، بتسخين سكين وكي أشقائها الخمسة بالنار في أماكن حساسة مما أحدث إصابة أشقائها.. وهو ما أصاب الأم بالذعر ونقلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومن جانبها طلبت نيابة شرق القاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول إقدام فتاة تحمل جنسية دولة السودان، بتسخين سكين وحرق جسد أشقائها الخمسة بحروق متفرقة وإحداث إصابات وحروق متفرقة بجسدهم في منطقة عين شمس بالقاهرة اعتقادًا منها بتأديبهم.

وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصابين في الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات

وكانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من مستشفى الدمرداش، بوصول 5 أطفال سودانين مصابين بحروق في منطقة حساسة بالجسم.

وتبين من التحريات أن خمسة سودانين مصابين بحروق، وأعمارهم تتراوح بين 9 و14، جميعهم أشقاء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وأفادت والدة المصابين، بأن شقيقتهم الكبيرة تبلغ من العمر 17 سنة، قامت بتسخين سكين وإحداث إصابة اشقائها بدعوى تأديبهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق اخر تواصل النيابة العامة في الجيزة التحقيق، في واقعة العثور على رضيع ملفوف في جلباب بمنطقة أبو النمرس، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت لغز العثور على طفل ملفوفًا في جلباب عند قرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، حيث تبين أن والدته ألقته في الشارع بعد ولادته لإنجابها 4 أطفال قبله وعدم تمكنها من والإنفاق عليه وتربيته.

عندى 5 عيال هاأصرف عليه منين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على طفل ملقى عند قرية زاوية أبو مسلم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في الجيزة، وانتقلت وحدة مباحث أبو النمرس إلى مكان البلاغ، وبعمل التحريات تم التوصل إلى هوية والدة الطفل، وتبين أنه نجلها بطريقة شرعية من زوجها، وأنها أم لــ "4" أطفال ومن محافظة الفيوم وتقيم بقرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، ولظروف ترك زوجها المنزل منذ أشهر وعدم توفر المال، قررت ترك الطفل بأي مكان، لتخفيف الأعباء.

تم نقل الطفل إلى المستشفى للكشف عليه وتبين أنه بحالة جيدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.