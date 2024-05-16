جامعة القناة من أفضل 6.5 % جامعة عالميًا وفقًا لتصنيف CWUR

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن مركز تصنيف الجامعات العالمية "CWUR" نشر تصنيف الجامعات لعام 2024 والذي صنفت فيه جامعة قناة السويس من أفضل 6.5% جامعة عالميا بترتيب 1356عالميا.

موضحا أنه تم تقييم 20,966 جامعة فى هذا التصنيف والتي من بينهم تم ادراج 2000جامعة فقط.

جاء إعلان ذلك بعد نحو ٢٤ ساعة من إعلان تصنيف جامعة قناة السويس ضمن أفضل ٤٠٠ جامعة ناشئة على مستوى العالم والذي تنظمه المصنف الإنجليزي تايمز THE.

وأشار رئيس الجامعة أن جامعة قناة السويس احتلت المركز التاسع محليا من بين 20 جامعة مصرية تم اختيارها فى هذا التصنيف والمركز 31 أفريقيا.



و من جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا التصنيف يوضح إلى تمتع جامعة قناة السويس بسمعة اكاديمية مرموقة سواء عالميا او اقليميا ومحليا، مؤكدا على حرص الجامعة على تقدم ونمو البحث العلمي الذي أصبح أولوية تضعها الدولة المصرية ضمن أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. حيث تستهدف جامعة قناة السويس تخريج كوادر بشرية متميزة تكون قادرة على المنافسة في سوق العمل إلى جانب نظام جودة التعليم وتطبيق البحث العلمي مع دعم الدائم لخريجي الجامعة فى مجالات التوظيف المختلفة.

و قد أشار الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة أن جامعة قناة السويس حصدت المركز 1300 عالميا فى مخرجات البحث العلمي.

مشيرا إلى أن "CWUR" التصنيف الأكاديمي الوحيد للجامعات العالمية الذي يقيم جودة التعليم وقابلية التوظيف وجودة أعضاء هيئة التدريس والبحث دون الاعتماد على الدراسات الاستقصائية وتقديم البيانات الجامعية.

واوضحت الدكتورة الهام الخواص مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي أن تصنيف "CWUR" يستخدم سبعة مؤشرات موضوعية وقوية مجمعة في أربع مجالات لتصنيف جامعات العالم.

وهذه المؤشرات تشمل: اولا التعليم ويعتمد على النجاح الأكاديمي لخريجي الجامعة (25%) وثانيا قابلية التوظيف ويقوم على النجاح المهني لخريجي الجامعة (25%) وثالثا أعضاء هيئة التدريس ويقاس بعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على أعلى الامتيازات الأكاديمية (10%) و اخيرا البحث العلمي ( 40%) ويعتمد على مخرجات البحث والتى يتم قياسها بإجمالي عدد الأوراق البحثية (10%) والمنشورات عالية الجودة و التى يتم قياسها بعدد الأوراق البحثية التي تظهر في المجلات العليا (10%) وتأثير الابحاث الذى يُقاس بعدد الأوراق البحثية التي تظهر في المجلات ذات التأثير العالي (10%) والاستشهادات والتى تقاس بعدد الأوراق البحثية ذات الاستشهادات العالية (10%).