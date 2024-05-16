موعد حفل وائل جسار فى لبنان

يستعد النجم وائل جسار لإحياء حفلا غنائيا بـ قصر يبلوس بمدينة جبيل في لبنان وذلك يوم 18 يونيو المقبل ضمن حفلات عيد الأضحى.

وائل جسار

وكان طرح الفنان وائل جسار مؤخراً أغنية رومانسية بعنوان "حد يحينى"، على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

كما طرح جسار أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

وكان حرص النجم اللبناني وائل جسار على الرد بشأن تصريحات المطرب أحمد سعد والتي أكد فيها أنه إذا قام بغناء أغنية "غريبة الناس" لوائل جسار سيغنيها أفضل منه.

وأكد وائل جسار في بيان له: “أحب أحمد سعد كثيرًا للغاية وهو بمثابة أخي وصديقي فإذا قام بغناء أغنية ”غريبة الناس" أفضل مني فهذا شيء يفرحني، وأنا أدعمه وأؤازره، وأتمنى من الله أن يوفقه أكثر وأكثر".

كلمات أغنية غريبة الناس

وتقول كلمات الأغنية: “غريبة الناس غريبة الدنيا ديّ أعز الناس بيتغير عليّ مفيش إحساس مفيش ولا ذكرى ليّ خلصنا خلاص أنا ماشي وجِبها فيّ غريبة الناس غريبة الدنيا ديّ أعز الناس بيتغير عليّ مفيش إحساس مفيش ولا ذكرى ليّ خلصنا خلاص أنا ماشي وجِبها فيّ لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشناه في كده معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشناه في كده معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة غريبة الناس غريبة الدنيا ديّ أعز الناس بيتغير عليّ”.

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آخر أعمال المطرب وائل جسار

وكان طرح المطرب وائل جسار، مؤخرًا أغنية بعنوان "لو تخاصمني" على يوتيوب، كلمات لؤى الجوهرى، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.

وائل جسار

وتقول كلمات الأغنية :-

حبيبي لو تخاصمني انا مين يقاسمني ايامي الجايه وجنبه هعيش

مين هيكلمني مين يتحملني في الدنيا اكيد غيرك انت مافيش

مين يتعب دايما علشاني

يعرف اسراري وحكايتي

مين اللي معاه بقي مفتاحي وفاهمني وحاقظ دخلاتي

طب مين في جناني يعقلني وف كل حالاتي هيقبلني

ارجعلي بعادك ده قاتلني وقفللي حياتي

حبيبي لو تخاصمني انا مين يقاسمني ايامي الجايه وجنبه هعيش

حبيبي يالي واحشني انت معيشني

كام يوم في غيابك صعبين موت

طب مين يسمعني مين هيدلعني

واضحك وانا جنبه بعلو الصوت

يذكر ان طرح المطرب وائل جسار، أغنية بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادى حداد.

وائل جسار

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.