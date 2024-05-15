الدقهليه تعقد الإجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإربعاء، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة بعقد الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالدقهليه عقب إصداره قرارا بتشكيلها، ودورها هو وضع الخطة الاستراتيجية لمحافظة الدقهلية لإدارة المناطق الساحلية بشكل متكامل بما يسهم في الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتنفيذ المشروعات التنموية دون أية معوقات أثناء أعمال التخطيط لها والتنفيذ ومرحلة ما بعد التنفيذ .

وأكد مختار، أن الرئيس السيسي يولي ملف المناخ والحفاظ علي البيئة اهتماماً بالغا وأمر بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة في هذا الملف من أجل الحد من الآثار السلبية التي تؤثر علي البيئة وعلي المناخ في مصر .

وأوضح المحافظ، أن قرار تشكيل اللجنة جاء لمتابعة مشروعات حماية محافظة الدقهليه من التغيرات المناخيةفي إطار المشروع القومي لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الدلتا والساحل الشمالي في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأشار إلي أن الدقهلية كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية من خلال انشاء مدافن صحية ونقل المقالب العشوائية ، حيث تم إنشاء المدفن الصحي بقلابشو بأحدث التقنيات العلمية لضمان عدم حدوث أي انبعاثات بالإضافة إلي نقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة .

وقال المحافظ، نعمل منذ عام 2019 علي القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية بالدقهلية حيث تم نقل 8 مقالب عشوائية من أصل 11 مقلب بإجمالي 1 مليون و 700 طن مخلفات بلدية تقريباً بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه تقريباً ، بالإضافة إلي تطوير مصانع التدوير وانشاء المدافن صحية .

وأوضح أن الدولة أنفقت ما يقرب من مليار ونصف علي ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية ، وأصبح لدينا طفره غير مسبوقة في مجال انشاء وتطوير مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، قائلًا:" أننا سنواصل العمل كفريق واحد داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل الحفاظ علي البيئة من المخاطر والملوثات البيئية التي تهدد الحياه وتعرض حياة المواطنين للخطر" .

والجدير بالذكر أن المناطق الساحلية بالدقهليه تقع في مدينة جمصه ومدينة المنصوره الجديده علي ساحل البحر الأبيض المتوسط ، بالإضافة إلي مراكز ومدن المطرية والمنزله والجمالية المطلة علي بحيرة المنزلة .



