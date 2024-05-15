كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو عبر موقع انستجرام، تضمنت قيادة قائدي سيارات بسرعة كبيرة، وإجراء حركات استعراضية، حيث تم ضبط مرتكبي الواقعة.

لتحقيق مشاهدات .. ضبط المتهمين بالاستعراض بالسيارات في شمال سيناء والإسماعيلية

وقالت الداخلية في بيان، إنها رصدت تداول عدة مقاطع فيديو بأحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تضمنت قيادة قائدي سيارات بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى إجراء عدة حركات استعراضية من شأنها تعريض حياتهم والأخرين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارات المشار إليها، 5 سيارات، وقائديها مقيمين بنطاق محافظتي شمال سيناء والإسماعيلية، كما تم ضبط مستخدم الحساب المشار إليه مقيم في محافظة شمال سيناء.

وبمواجهته أقر بنشر تلك المقاطع بهدف الحصول على نسبة مشاهدة عالية، وتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المتهمين والسيارات.

سمية الخشاب تتهم المنتج محروس عطوان بالنصب عليها في نصف مليون جنيه شيك بدون رصيد

وفي واقعة اخري ، اتهمت الفنانة سمية الخشاب المنتج السينمائي محروس عطوان، بالنصب عليها وتحرير شيك بقيمة نصف مليون جنيه بدون رصيد لها، خلال محضر بقسم شرطة الهرم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة سمية الخشاب بقسم شرطة الهرم ضد المنتج السينمائي محروس عطوان بتحرير الأخير شيكات بقيمة نصف مليون جنيه بدون رصيد لها لسحبها من أحد البنوك.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، إذ أكدت الفنانة سمية الخشاب في المحضر أنها توجهت إلى البنك محل إصدار الشيك واكتشفت أنه بدون رصيد.

يأتي ذلك في الوقت التي باشرت جهات التحقيق، نظر البلاغ الذي تقدمت به الفنانة سمية الخشاب، ضد الفنان رامز جلال وفريق عمله، تتهمه بالتسبب في مشاكل صحية تعرضت لها بسبب مشاركتها في برنامجه رامز جاب من الآخر.

وتقدم المحامي أشرف إبراهيم ببلاغ إلى نيابة الإسكندرية، والذي قيد برقم 706809 لسنة 2024 المكتب الفني للنائب، برقم 2796 لسنة 2024 إداري العجوزة، ضد رامز جلال، ومخرج ومعدة برنامجه الذي يستهدف عمل خدع ومقالب في الفنانين والمشاهير، وأكد أنها تعرضت لإصابات خطيرة خلال استضافتها في البرنامج، مما استدعى دخولها مستشفى في دبي.