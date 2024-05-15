Android 15 يصعب على لصوص الهاتف سرقة بياناتك

بعد التخلي عن التقاليد وتخصيص الكلمة الرئيسية لـ Google I/O بالكامل لعرض كيفية حشو الذكاء الاصطناعي في كل شيء يمكن تخيله، خصصت الشركة اليوم الثاني للحاق بنجم العرض لمرة واحدة، Android.

إلى جانب وصول الإصدار التجريبي الثاني من Android 15 يوم الأربعاء، تكشف Google النقاب عن ميزات أمان غير معلنة مسبقًا في برنامج الهاتف المحمول لعام 2024، بما في ذلك اكتشاف السرقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والحماية من الاحتيال في Google Play والمزيد.

يعد قفل اكتشاف السرقة إحدى ميزات Android 15 الجديدة التي ستستخدم الذكاء الاصطناعي (ها هو مرة أخرى) للتنبؤ بسرقة الهاتف وقفل الأشياء وفقًا لذلك.

تقول جوجل إن خوارزمياتها يمكنها اكتشاف الحركات المرتبطة بالسرقة، مثل تلك المرتبطة بالاستيلاء على الهاتف والانسحاب أو ركوب الدراجة أو القيادة بعيدًا.

إذا حدد هاتف يعمل بنظام Android 15 أحد هذه المواقف، فسيتم قفل شاشة الهاتف بسرعة، مما يجعل من الصعب على خاطف الهاتف الوصول إلى بياناتك.

تتيح لك ميزة القفل عن بعد الاحتياطية قفل هاتفك بسرعة إذا تمكن شخص ما من الاستيلاء عليه دون تشغيل قفل اكتشاف السرقة.

باستخدام Remote Lock، يمكنك (كما خمنت) قفل شاشة الهاتف عن بعد من أي جهاز باستخدام رقم هاتفك فقط وإكمال "التحدي الأمني السريع". تم تصميم هذا لتجنب المواقف التي يتم فيها أخذ هاتف شخص ما (أو فقدانه) ولكنه لا يعرف كلمة مرور حساب Google الخاص به للوصول إلى "العثور على جهازي".

وعلى نفس المنوال، يقوم قفل الجهاز غير المتصل بالإنترنت بقفل شاشة هاتفك تلقائيًا - مما يتطلب المصادقة لفتح القفل - عندما يكون خارج الشبكة.

تم تصميم هذا لمواجهة اللصوص الذين يأخذون الجهاز المسروق بسرعة دون اتصال بالإنترنت قبل أن يتمكن المالك من قفله أو مسحه عن بعد.

وفي الوقت نفسه، سيتطلب تحديث حماية إعادة ضبط المصنع بيانات الاعتماد الخاصة بك لاستخدام الهاتف بعد مسح البيانات، مما يقلل من الحوافز التي تدفعهم إلى سرقته في المقام الأول. بالإضافة إلى ذلك، سيتطلب تعطيل العثور على جهازي أو إطالة مهلة شاشة الهاتف مصادقة أمنية، مما يؤدي إلى إبطال تكتيك شائع آخر يستخدمه خاطفو الهاتف لإعادة ضبط الجهاز قبل قفله.

على غرار الميزة التي طرحتها Apple في وقت سابق من هذا العام، سيتطلب Android 15 أيضًا مصادقة إضافية عند محاولة تغيير إعدادات أمان الحساب (تغيير رقم التعريف الشخصي أو تعطيل الحماية من السرقة أو الوصول إلى مفاتيح المرور) من موقع غير موثوق به.