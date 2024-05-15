الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور هشام عرفات

هشام عرفات
هشام عرفات

نعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفاة الدكتور هشام عرفات

توفى الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض، حيث أعلن نجله خالد عرفات، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، وفاة والده وتشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة غدا، عقب صلاة العصر.

وكتب نجل الراحل هشام عرفات على صفحته "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى الى رحمة الله والدي و حبيبى الوزير الدكتور/ هشام عرفات مهدي وزير النقل السابق و ستقام صلاة الجنازة غدا الخميس عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة و الدفنة فى مقابر العائلة.. اللهم ثبته عند السؤال و أجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة.

وتولى الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري السابق ، وزارة النقل في تعديلات وزارة شريف إسماعيل في فبراير 2017 ، واستمر في منصبه في وزارة مصطفى مدبولي حتى قدم استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على إثر حادث قطار محطة رمسيس، وأشرف خلال فترة توليه وزارة النقل على المشروع القومي الطرق الذي أحدث طفرة ملحوظة في البنية التحتية للطرق في مصر.

وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير من كلية الهندسة جامعة عين شمس، كما حصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس وجامعة براونشفايغ بألمانيا.

مواد متعلقة

سجّل الآن| رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

حظر الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 نهائيًا

جامعة القاهرة تحتفل بيوم التفوق في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

وفود اليونسكو تشارك في جلسات حوارية للتعرف على بنك المعرفة المصري

رئيس جامعة عين شمس يفتتح الندوة التوعوية عن مخاطر الفساد

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعتي حلوان ومايو

تعليمات نهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

إنجاز جديد لجامعة حلوان في البطولة العربية تحت 20 سنة بمصر
الجريدة الورقية