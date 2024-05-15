وزير التعليم العالي ينعي الدكتور هشام عرفات

نعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفاة الدكتور هشام عرفات

توفى الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض، حيث أعلن نجله خالد عرفات، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، وفاة والده وتشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة غدا، عقب صلاة العصر.

وكتب نجل الراحل هشام عرفات على صفحته "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى الى رحمة الله والدي و حبيبى الوزير الدكتور/ هشام عرفات مهدي وزير النقل السابق و ستقام صلاة الجنازة غدا الخميس عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة و الدفنة فى مقابر العائلة.. اللهم ثبته عند السؤال و أجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة.

وتولى الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري السابق ، وزارة النقل في تعديلات وزارة شريف إسماعيل في فبراير 2017 ، واستمر في منصبه في وزارة مصطفى مدبولي حتى قدم استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على إثر حادث قطار محطة رمسيس، وأشرف خلال فترة توليه وزارة النقل على المشروع القومي الطرق الذي أحدث طفرة ملحوظة في البنية التحتية للطرق في مصر.

وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير من كلية الهندسة جامعة عين شمس، كما حصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس وجامعة براونشفايغ بألمانيا.