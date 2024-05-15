أمرت نيابة المرج بحبس المتهم بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بـ 23 مواطنا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم في المرج.

طلب فلوس من معارفهم.. حبس عاطل استولى على 23 حسابا بفيس بوك

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، لقيامه بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بـ 23 مواطنا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم.

وعُثر بحوزة المتهم على 2 هاتف محمول – 5 شرائح هواتف "المُستخدمة فى ارتكاب الوقائع – 3 محافظ إلكترونية " – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال الجرائم الإلكترونية المستحدثة.

جلسة تجديد حبس سائق أوبر المتهم بخطف فتاة ومحاولة اغتصابها بالتجمع

كما تنظر محكمة شرق القاهرة، غدا جلسة تجديد حبس سائق أوبر المتهم بخطف فتاة ومحاولة اغتصابها في مدينة نصر .

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان ركوب الفتاة، بداية من طلب الرحلة مع السائق حتى وقوع الحادث، وأمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم، لبيان ما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه ، وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية لـ فتاة أوبر، تمهيدا لسماع أقوالها في الحادث واستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة

وبدأت الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد، وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة وأن الفتاة استقلت معه السيارة من أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد ولكن في أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ،قام المتهم بمحاولة إنزال الفتاة والتعدي عليها جنسيا، وأضافت الفتاة أنها استغاثت بالمواطنين ففر هاربا.