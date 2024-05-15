فرقة التل الكبير تقدم عروض على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

قدمت فرقة بيت ثقافة التل الكبير، بالإسماعيلية، العرض المسرحي "موال علي شط القنال" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظات إقليم القناة وسيناء الثقافي، برعاية وزارة الثقافة.

وتدور أحداث العرض في إطار درامي يوثق بطولات الشعب المصري المعروف عنه بالصبر والعزيمة، وإصراره على التصدي للعدوان والمؤامرات على مر التاريخ، لإبقاء مصر حرة أبية.

"موال على شط القتال" تأليف وإخراج محمد سعد الدين زناتي، أداء محمد الجزار، أحمد عبد الدايم، أحمد عبد الفتاح، راندا يوسف، رودينا الجاويش، محمد الشريني، عبد الرحمن إبراهيم، عبد الحميد أمجد، محمد نبيل، حنين صفوت، حمدي عماد، إسلام حمدي، ميرڤت خالد، همس محمد، استعراضات سلمى عماد، مايا أحمد، سلمى عادل، ندى السيد، نورهان عصام، ريهام أحمد، بتول علاء، ديكور أحمد عبد الفتاح، تنفيذ ديكور أشرف عصام، ألحان وغناء أشرف عوض، أشعار محمد الجزار، يوسف الصغير، ملابس حسنه رشاد، إضاءة أحمد حلمي، راقصين عمر ياسر، أحمد وليد، محمد طارق، عبد الله ياسر، موسيقى ومخرج منفذ أحمد يوسف.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وشهد العرض حضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من وفاء الحكيم، الناقدة أمل ممدوح، ومهندس الديكور محمود جمال، وقدم ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ويشارك فرع ثقافة الإسماعيلية هذا الموسم ب 5 عروض مسرحية مجانية تستمر حتى بعد غد الأربعاء ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة، ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات اليوم الاثنين مع العرض المسرحي "اتجاه واحد" لفرقة القومية بالإسماعيلية، إخراج معتز مدحت، ويقام غدا الثلاثاء عرض بعنوان "العربة" لفرقة بيت ثقافة القنطرة شرق، إخراج إسلام عبد الهادي، وتختتم العروض يوم الأربعاء مع "ابن الإيه" لفرقة الشيخ زايد وإخراج أحمد كمال، وتقدم جميع العروض في الثامنة والنصف مساءً.

