ضبط 660 لتر زيوت مجهولة بسوهاج

قام مكتب مراقبة الأغذية بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، تحت اشراف الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وعبدالرؤوف المغربي مراقب عام الاغذية بالمديرية، وزكريا سرور نائب مراقب عام الأغذية بالمديرية.

جاء ذلك تحت اشراف الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتورة غادة احمد مدير عام الطبي الوقائي بمديرية الشئون الصحية بسوهاج.

وحرصت الحملة بالمرور على مخازن السلع الغذائية والمحلات والاسواق، وأسفرت الحملة عن ضبط 44 جركن تحوي بداخلها مايقرب من 660 لتر من الزيوت مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام ومتغيرة بالخواص الطبيعية وغير مدون عليها بيانات قبل تداولها بالاسواق وبيعها للجمهور، وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم ارسال المحاضر للنيابة العامة لتأيد الضبط وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ومن جانبه أكد دكتور أحمد محروس وكيل الوزارة ان حملات فرق مراقبة الاغذية مستمرة على جميع منافذ تداول الأغذية وبيع المنتجات بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول غذاء امن وصحي لجميع جمهور المستهلكين وأن صحة المواطن خط احمر وان حصوله على غذاء امن وصحي امر هام جدا