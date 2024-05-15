إعلان سياسية التنسيق والقبول بجامعة جنوب الوادي الأهلية| تفاصيل

عقدت لجنة سياسة القبول والتنسيق لجامعة جنوب الوادي الأهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور محمد إسماعيل عبدالكريم رئيس اللجنة والدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة ومديري البرامج وأعضاء ممثلين عن إدارة الجودة والتنسيق الالكتروني و الشؤن القانونية و العلاقات العامة.

ناقش الاجتماع، ثلاث نقاط أساسية و هم الية التقدم و الاعداد المقترحة و المصاريف الدراسية، وتم خلال الاجتماع مناقشة مبررات تحديد الاعداد المقترحه و المصاريف الدراسية و الادارية و لبرامج الطب و الجراحة والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتمريض وكلية الالسن بقسمى اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية وبرنامج العلوم الادارية.

وناقش الاجتماع مراحل التقدم: المرحلة الاولي و هي مرحلة الإعلان والتوقيت الزمني و المرحلة الثانية مرحلة تقديم الاوراق.

تطرق الاجتماع الي مناقشة طريقتين للتقدم و المفاضلة بينهم للحاصلين علي الثانوية العامة ، الاولي تتمثل في التقديم المباشر (الورقي) و الالية الثانية هي التقدم عبر رابط الكتروني عقب ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة.

قواعد القبول والقيد

وانتهي الاجتماع، إلى أن طريقة التقديم المباشر (الورقي) ربما تكون بها صعوبة في الحضورللمتقدمين وأولياء أمورهم من جميع انحاء الجمهورية وأن التقديم عبر رابط الكتروني للحاصلين علي الثانوية العامة تتيح فرصة للجميع علي التقدم و هذه الالية مناسبة للطلاب و لاولياء الامور في ظل الطفرة التي تحظي به الجامعة في التحول الرقمي.

و بذلك يتم إعلان فترة التقديم لمدة 3 ايام و دفع 1500 مصاريف ادارية ( لاترد ) للتقدم لكل برنامج - ثم يتم الفرز بناء علي مجموع الدرجات و الحد الادني.

على أن يتم اختيار المقبولين طبقا للأعلي مجموع حسب الأعداد المقرر قبولها بكل برنامج، ويتم اعلان نتيجة برامج المرحلة الاولي للمتقدمين و يتم الاعلان عن الاماكن الشاغرة في جميع البرامج.

و يتم اخطار المقبولين عن طريق ارسال رسالة نصية للحضور و تسليم أصول الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم الإدارية والقسط الاول من المصاريف الدراسية واعطاء المقبولين مدة 3 ايام عمل من استلام الرسالة النصية المرسلة لهم لاستكمال الاوراق.

في حاله تأخر المقبولين عن الموعد المحدد يعتبر تنازل عن حقه في التقديم ويتم و يتم الاعلان عن فتح القبول للمرحلة الثانية ( اوالتواصل مع عدد مماثل من المتقدمين في وقت الاعلان ممن يلونهم في الترتيب طبقا للمجموع وذلك للحضور لتسليم أصول المستندات ودفع الرسوم الدراسية خلال يومين عمل)

وفي حالة تأخر المقبولين في المرحلة الثانية عن الموعد المحدد يعتبر تنازل عن حقهم في التقدم ويتم ارسال رسائل القبول للطلاب اللاحقين في قائمة ترتيب المجموع واعطائهم 48 ساعة للحضور لتسليم أصول المستندات ودفع الرسوم الدراسية.

تقرر الجامعة تحديد مواعيد الكشف الطبي لجميع الطلاب ويتم تسليم استماره كشف طبي الي مكتب شئون الطلاب ومن ثم ذلك التسجيل علي موقع المجلس الاعلي للجامعات .

كما ناقش الاجتماع فتح باب التقدم لطلاب المعادلات: يتم فتح باب التقدم للحاصلين علي شهادات المعادلة العربية والأجنبية والازهرية و المتفوقين (STEM) و النيل بشكل مباشر(ورقي) و دفع المصاريف الإدارية بقيمة 2000 جنية.

و بذلك يتم فحص الشهادات وعمل معادلة درجات للطلاب المتقدمين لحساب المجموع الاعتباري و يتم ترتيهم حسب المجموع و بذك يتم اعلان النتيجة و اخطار المتقدمين.